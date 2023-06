Tempo Witness Jadi Finalis WAN IFRA Digital Media Award 2023 untuk Kategori Best Trust Initiative

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tempo Witness menjadi finalis dalam World Association of News Publishers (WAN-IFRA) Digital Media Awards Worldwide untuk kategori Best Trust Initiative. Pemenang akan diumumkan dalam Kongres Media Berita Dunia di Taipei, Taiwan pada 28 Juni 2023.

"Para pemenang dari lima wilayah (Afrika, Asia, Eropa, Amerika, dan Asia Selatan) telah bersaing satu sama lain untuk Penghargaan Media Digital WAN-IFRA di seluruh dunia," dikutip dari laman resmi WAN-IFRA pada Kamis, 8 Juni 2023.

Tempo Witness merupakan salah satu platform milik Tempo Inti Media. Tempo Witness memiliki konsep jurnalisme rakyat, di mana komunitas menjadi jangkar dalam penyampaian informasi. Platform ini berfokus pada pelaporan fakta dari hasil observasi di lapangan, terutama di daerah yang termarginalkan.

Tempo masuk dalam tiga besar finalis dalam kategori Best Trust Initiative. Finalis lainnya dalam kategori ini, yaitu Transparency portal-How we make VG, Verdens Gang dari Norwegia, Elections 2022 Coverage Agência Lupa dari Brazil, Legit.ng Media Literacy Campaign-Legit Media Group dari Nigeria, dan Women in Journalism-Afghanistan Women News Agency dari Afghanistan.

Kategori Best Trust Initiative ini terbuka untuk penerbit yang telah berinisiatif untuk memberi tahu pembaca tentang informasi yang salah di masyarakat. Serta, memverifikasi cerita melalui alat pengecekan fakta.

Inisiatif yang dimaksud dapat berupa platform khusus atau bagian baru dari penerbit. Platform tersebut ditujukan untuk menangani kebutuhan informasi dengan tujuan meningkatkan kepercayaan pada merek penerbit.

Platform ini juga harus menunjukkan bagaimana kesenjangan informasi dalam masyarakat diatasi, penggunaan sumber daya yang inovatif, dan perencanaan yang cerdas untuk dengan cepat memenuhi tantangan yang ditimbulkan oleh krisis.

