Perombakan Direksi dan Komisaris Pertamina Geothermal Energy Gelar Rombak, Julfi Hadi jadi Dirut

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) Tbk. menunjuk Julfi Hadi sebagai Direktur Utama. RUPST yang digelar pada Senin, 5 Juni 2023 itu resmi memutuskan Julfi Hadi menggantikan Ahmad Yuniarto sebagai pemimpin perusahaan.

Pergantian pengurus juga dilakukan terhadap Komisaris Independen yang semula dijabat Samsul Hidayat menjadi Sujit S. Parhar dan Direktur Operasi dari Eko Agung Bramantyo menjadi Ahmad Yani.

"Selain itu, RUPST menunjuk Dannif Danusaputro sebagai komisaris," kata Corporate Secretary PGE, Kitty Andhora, melalui keterangan tertulis pada Senin, 5 Juni 2023.

Berikut susunan Direksi dan Dewan Komisaris PGE yang baru:

Susunan Komisaris



Komisaris Utama/Independen: Sarman Simanjorang

Komisaris Independen: Sujit S. Parhar

Komisaris: Dannif Danusaputro

Komisaris: Harris

Susunan Direksi

Direktur Utama: Julfi Hadi

Direktur Eksplorasi dan Pengembangan: Rachmat Hidajat

Direktur Operasi: Ahmad Yani

Direktur Keuangan: Nelwin Aldriansyah

Dalam RUPST kemarin, perusahaan dengan kode saham PGEO ini juga mengumumkan capaian laba bersih senilai US$ 127,32 juta atau meningkat 49,68 secara year on year. Selain itu, pendapatan usaha naik 4,68 persen menjadi US$ 386 juta.

"Pada RUPST ini, pemegang saham menyetujui penggunaan laba bersih, yaitu untuk dividen sebesar US$ 100 juta serta laba ditahan sebesar US$ 27,32 juta," kata Direktur Keuangan PGE, Nelwin Aldriansyah.

Nelwin berujar, total dividen tersebut termasuk dividen interim sebesar US$ 70 juta yang telah dibayarkan pada 27 Januari 2023. "Kemudian, dividen tambahan sebesar US$ 30 juta yang akan diberikan kepada pemegang saham sesuai dengan porsi kepemilikannya pada tanggal pencatatan," tuturnya.

Pilihan Editor: Harga Pertamax Turun per 1 Juni 2023, Simak Perbandingannya dengan BBM Vivo, Shell dan BP AKR

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini