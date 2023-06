Daftar 10 Orang Terkaya di Indonesia Versi Forbes: Hartono Bersaudara Teratas, Salip Low Tuck Kwong

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Forbes Real Time Billionaire mengeluarkan data teranyar berupa daftar orang terkaya di Indonesia. Pada daftar yang dirilis pada 30 Mei 2023 itu ditunjukkan bahwa Robert Budi Hartono menduduki posisi teratas.

Robert Budi Hartono memiliki kekayaan senilai US$ 26,1 miliar per Sabtu, 3 Juni 2023. Bila dirupiahkan, nilai kekayaannya itu setara dengan Rp 389,15 triliun (asumsi kurs Rp 14.909 per dolar AS). Ia berada di peringkat ke-55 orang terkaya di dunia.

Di urutan kedua orang terkaya di Indonesia adalah Michael Hartono. Sedangkan Low Tuck Kwong berada di posisi ketiga, atau turun dari posisi sebelumnya di peringkat pertama.

Robert Budi Hartono merupakan anak kedua pendiri Djarum, Oei Wie Gwan. Pria kelahiran 28 April 1941 ini juga merupakan pemilik saham Bank Central Asia (BCA) bersama sang kakak, Michael Hartono.

Adapun Michael Hartono menjadi orang terkaya kedua di Indonesia versi Forbes dengan total kekayaan US$ 25 miliar. Bersama sang adik, Michael Hartono menggeser posisi puncak yang sebelumnya diisi Low Tuck Kwong, pengusaha batu bara yang kini menduduki peringkat ketiga dengan kekayaan US$ 21,3 miliar.

Di bawah Low Tuck Kwong, masih ada sejumlah nama pengusaha besar dan ternama di Indonesia. Di antaranya, Sri Prakash Lohia, Prajogo Pangestu, Chairul Tanjung, Tahir & Family, Djoko Susanto, Lim Hariyanto Wijaya Sarwono, serta Dewi Kam.

Adapun berikut 10 orang terkaya di Indonesia versi Forbes beserta nominal kekayaannya per Sabtu, 3 Juni 2023:

1. Robert Budi Hartono: US$ 26,1 miliar

2. Michael Hartono: US$ 25 miliar

3. Low Tuck Kwong: US$ 21,3 miliar

4. Sri Prakash Lohia: US$ 7,1 miliar

5. Prajogo Pangestu: US$ 5,4 miliar

6. Chairul Tanjung: US$ 4,6 miliar

7. Tahir & Family: US$ 4,4 miliar

8. Djoko Susanto: US$ 4 miliar

9. Lim Hariyanto Wijaya: US$ 3,8 miliar

10. Dewi Kam: US$ 3,5 miliar

