BNI Java Jazz Festival 2023 Tingkatkan Transaksi Digital Tapcash

INFO BISNIS - Gelaran BNI Java Jazz Festival 2023 menjadi momentum bagi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk untuk meningkatkan transaksi digital Tapcash. Hal ini sejalan dengan tujuan dari BNI Java Jazz 2023 yang ingin menghadirkan pengalaman digital yang tak terlupakan.

Direktur Digital & Integrated Transaction Banking BNI Corina Leyla Karnalies mengatakan, pelaksanaan BNI Java Jazz Festival dari tahun ke tahun selalu menunjukkan adanya peningkatan transaksi digital yang sangat baik, khususnya pada Tapcash. Menurutnya, BNI Java Jazz Festival selalu menunjukkan adaptasi tren transaksi non tunai melalui produk digital yang semakin baik.

"Tentunya hal ini juga akan berdampak pada peningkatan kinerja sekaligus semangat pemerintah dalam menggerakkan ekonomi digital," kata dia.

BNI adalah salah satu pionir digital banking yang terus mendukung transaksi non tunai melalui Tapcash untuk kebutuhan transportasi, F&B, belanja minimarket and other sectors. Total kartu Tapcash hingga kuartal pertama 2023 telah mencapai 10,4 juta, dengan sirkulasi volume transaksi Rp474 miliar.

Adapun, peningkatan transaksi digital selama periode pelaksanaan BNI Java Jazz Festival pada tahun lalu terjadi dari BNI Tapcash naik 12,9 persen. Corina optimis peningkatan transaksi digital akan kembali terjadi karena masyarakat sudah sangat nyaman dengan transaksi non-tunai dengan tren konsumsi yang semakin baik di periode pasca pandemi ini.

"Dengan capaian tahun lalu, kami optimistis gelaran BNI Java Jazz 2023 juga akan semakin meningkatkan adaptasi transaksi digital masyarakat," ujarnya.

BNI Java Jazz Festival 2023 akan berlangsung mulai hari ini sampai 4 Juni 2023 mendatang. Bagi masyarakat yang belum membeli tiket, jangan khawatir karena BNI menyediakan promo cashback 10 persen bagi pengunjung yang membeli tiket dan bertransaksi menggunakan QRIS BNI Mobile Banking di ticket box yang terletak di JIExpo Kemayoran. (*)