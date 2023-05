Berapa Gaji ke-13 yang Diterima Prabowo dan Ganjar? Cek Estimasinya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gaji ke-13 Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan mulai dicairkan pada Senin, 5 Juni 2023. Pekerja di lingkup pemerintahan atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai instansi kementerian bakal menerima haknya, termasuk pejabat negara, seperti menteri, gubernur, bupati, dan wali kota.

Dua bakal calon presiden (capres) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 turut menjadi sorotan, tidak hanya elektabilitasnya, tetapi terkait besaran gajinya. Misalnya saja, capres dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang dideklarasikan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo, serta Prabowo Subianto dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Terlepas dari perbedaan tingkat kepopuleran dan kepercayaan masyarakat terhadap masing-masing capres 2024. Kira-kira berapa gaji ke-13 yang diterima Prabowo dan Ganjar?

Gaji ke-13 Prabowo Subianto

Sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 39 Tahun 2023 Pasal 3, menteri merupakan bagian dari aparatur negara. Sebagai Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto akan diberi gaji ke-13 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan rincian sebagai berikut.

- Gaji pokok (gapok).

- Tunjangan keluarga, berupa tunjangan suami/istri dan tunjangan anak.

- Tunjangan pangan atau tunjangan beras yang dikonversi menjadi uang.

- Tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

- 50 persen tunjangan kinerja (tukin) tergantung pangkat, peringkat jabatan, tingkatan jabatan, maupun kelas jabatan.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2000 Pasal 2, disebutkan bahwa menteri negara diberi gapok sebesar Rp 5.040.000 per bulan. Sementara itu, apabila mengacu pada Keputusan Presiden (Keppres) No. 68 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keppres No. 168 Tahun 2000 mengenai Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu, maka menteri memperoleh tunjangan jabatan Rp 13.608.000.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Mengenai nominal tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 104 Tahun 2018. Tukin terbesar dimiliki oleh kelas jabatan 17, yaitu Rp 29.085.000. Pada Pasal 6 dalam beleid tersebut, tertulis bahwa Menteri Pertahanan diberi tukin 150 persen dari kelas jabatan 17 atau sebesar Rp 43.627.500.

Untuk tukin Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 tahun anggaran 2023 dikenai potongan sebesar 50 persen. Artinya, tukin Menhan 2023 adalah Rp 21.813.750. Sehingga, tanpa menghitung tunjangan keluarga dan tunjangan pangan, maka estimasi gaji ke-13 Prabowo Subianto adalah Rp 40.461.750 (Rp 5.040.000 + Rp 13.608.000 + Rp 21.813.750).