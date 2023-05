Terkini Bisnis: Waktu Tempuh Kereta Lebih Cepat Sejam, Pesan BSI soal Data Nasabah Bocor

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Sabtu sore, 27 Mei 2023, dimulai dari perjalanan kereta api yang melintasi wilayah Daerah Operasi (Daop) 7 Madiun dilklaim lebih singkat.

Berikutnya ada berita data yang bocor di internet bukan merupakan data yang sensitif dan bukan merupakan data inti dari BSI. Selanjutnya, harapan Kementerian PUPR atas terus dibangunnya infrastruktur dasar di Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN.

Lalu ada berita tentang tanggapan pelaku industri soal anggaran kendaraan listrik yang diatur Menkeu Sri Mulyani dan penjelasan LPS soal banyak BPR yang bangkrut tiap tahunnya.

Kelima berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita trending tersebut:

1. Gapeka Berlaku 1 Juni, Kereta Bima Rute Gambir - Gubeng Surabaya Lebih Cepat 61 Menit

Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia atau KAI (Persero) Daerah Operasi (Daop) 7 Madiun, Jawa Timur Supriyanto mengatakan bahwa perjalanan kereta api yang melintasi wilayahnya bakal lebih singkat.

Hal ini seiring dengan diberlakukannya grafik perjalanan kereta api (Gapeka) mulai 1 Juni 2023. "Membuat waktu perjalanan kereta api di wilayah PT KAI Daop 7 Madiun menjadi lebih cepat," kata Supriyanto, Jumat, 26 Juni 2023

Kecepatan kereta terutama dari Stasiun Walikukun, Ngawi ke Stasiun Mojokerto lebih cepat 15 kilometer per jam. Ini dari 105 kilometer per jam menjadi 120 kilometer per jam. Kemudian, kecepatan kereta dari Stasiun Kertosono menuju Stasiun Blitar meningkat 10 kilometer per jam. Ini dari 100 kilometer per jam menjadi 110 kilometer per jam.

Simak lebih jauh tentang Kereta di sini.