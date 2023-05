AS Terancam Gagal Bayar Utang, Gubernur BI Berfokus Perkuat Stabilkan Kurs Rupiah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo angkat bicara soal negosiasi kenaikan debt ceiling atau plafon utang Amerika Serikat (utang AS). Berkaca pada rekam jejak yang sudah terjadi, Perry optimistis pembahasan debt ceiling ini akan berujung pada kesepakatan antara pemerintah dan kongres AS.

"Yang kami perkirakan, awal Juni atau pertengahan Juni (ada kesepakatan)," tutur Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI pada Kamis, 25 Mei 2023.

Meski yakin akan terjadi kesepakatan, Perry mengatakan BI tetap mewaspadai respons pasar yang akan terjadi. Pasalnya, penafsiran ihwal plafon utang tersebut bisa sangat beragam. Walhasil, hal tersebut bisa mengakibatkan ketidakpastian pasar keuangan global.

"Nilai tukar dolar bisa menguat terhadap semua mata uang," kata Perry.

Oleh karena itu, kata dia, bank sentral bakal merespons situasi ini dengan berfokus pada upaya memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah untuk mengantisipasi imported inflation. "Kami juga akan memitigasi dampak rambatan."

Seperti diberitakan sebelumnya, Amerika Serikat berpotensi mengalami gagal bayar utang. Pasalnya, saat ini utang AS sudah melebihi ambang batas US$ 31,4 triliun, yakni mencapai US$ 31,45 triliun.

Tapi Peneliti Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance atau Indef, Abdul Manap Pulungan, menilai hal tersebut tidak terlalu banyak berimbas pada ekonomi global.

