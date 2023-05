Di Tengah Berita Miring Kasus Pejabat Pajak Pendapatan Negara Capai Rp 1.000,5 Triliun, Ini Kata Ketua Banggar DPR

Rupiah Ditutup Menguat Rp 14.874 Per Dolar AS, Pasar Respons Positif Surplus APBN

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup menguat 15 poin pada perdagangan hari ini, Selasa 23 Mei 2023 di level Rp 14.874 per dolar AS.