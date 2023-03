Dies Natalis Kedua, Politeknik Tempo Adakan Parenting Talk Show hingga Try Out UTBK-SNBT

TEMPO.CO, Jakarta - Politeknik Tempo mengadakan Parenting Talk Show hingga Try Out Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK)- Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) dalam rangka Does Natalis ke-2.

Parenting Talk Show bertajuk 'Mengelola Mental Health untuk Menghindari Burnout di Kalangan Gen Z' digelar pada Sabtu, 18 Maret 2023 di Gedung Politeknik Tempo, Jakarta. Psikolog Anak dan Remaja Sekolah Alam Lintas Cendikia Tangerang, Terma Wahyu Rudina, hadir menjadi narasumber.

Didi, sapaannya, mengatakan bahwa burnout itu bukan hanya kelelahan fisik, tapi juga mental. Tak cuma terjadi pada kalangan remaja, orang tua bahkan bisa mengalaminya.

X

"Adapun contoh sederhana burnout yaitu saat mengikuti acara seminar. Misalnya, fisik kita ada di ruangan tapi pikiran kemana-mana," kata Didi dalam talk show tersebut.

Namun, kata dia, banyak orang keliru melabeli dirinya burnout. Contohnya mendoktrin seolah-olah merasakan sakit, rapuh, padahal sehat.

Dia melanjutkan, beberapa hal yang berpotensi menyebabkan burnout adalah kewalahan dengan tugas sekolah, kondisi rumah tidak kondusif, jadwal kegiatan tidak teratur, pekerjaan yang banyak dan padat, serta gaya hidup penuh tekanan.

"Salah satu cara mengatasi burnout yaitu berkomunikasi agar menjadi pembuka segala masalah," tuturnya.

Selanjutnya: Politeknik Tempo juga menggelar Try Out UTBK-SNBT