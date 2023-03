Harga Emas Antam Hari Ini Naik ke Rp 1,064 Juta per Gram, Apa Saja Faktor Pendorongnya?

TEMPO.CO, Jakarta - Harga emas PT Aneka Tambang atau harga emas Antam naik menjadi Rp 1.064.000 per gram dalam perdagangan hari ini, Kamis, 16 Maret 2023.

Sebelumnya, berdasarkan panel harga di logammulia.com, harga emas sempat jatuh ke level Rp 1.054.000 per gram pada Rabu, 15 Maret 2023, dari harga sebelumnya Rp 1.064.000 per gram pada Selasa, 14 Maret 2023.

Kenaikan harga emas Antam hari ini seiring dengan kembali menguatnya harga emas dunia dalam perdagangan hari Rabu di AS. Tercatat, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April di divisi Comex New York Exchange terangkat US$ 20,40 atau 1,07 persen sehingga ditutup di level US$ 1.931,30 per ons.

X

Hal ini terjadi setelah emas diperdagangkan menyentuh level tertinggi di level US$ 1.942,50 dan terendah di US$ 1.889,50.

Sementara, emas berjangka tergelincir US$ 5,60 atau 0,29 persen menjadi US$ 1.910,90 pada Selasa, 14 Maret 2023, setelah terangkat US$ 49,30 atau 2,64 persen menjadi US$ 1.916,50 pada Senin, 13 Maret 2023, dan melonjak US$ 32,60 atau 1,78 persen menjadi US$ 1.867,20 pada Jumat, 10 Maret 2023.

Mengutip Antara, kenaikan harga emas setelah jatuh dari level tertinggi enam minggu di sesi sebelumnya, terjadi lantaran ada kekhawatiran atas krisis perbankan tetap bertahan. Selain itu, data inflasi AS yang beragam membuat ketidakpastian atas sikap The Fed dalam mengambil kebijakan moneter,

Penguatan harga emas juga sejalan dengan kegagalan beberapa bank regional di AS. Saham Credit Suisse anjlok lebih dari 20 persen selama jam perdagangan, memicu kembali kekhawatiran tentang penularan sektor perbankan AS yang mendunia.

Kekhawatiran gejolak perbankan global yang meningkat, mendorong investor untuk mendorong investor untuk mengantisipasi perubaham kebijakan dari The Fed, yang mendukung harga emas.

Selanjutnya: Adapun berikut rincian harga emas...