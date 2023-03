Samuel Sekuritas: IHSG Rontok, Perdagangan Sesi I Ditutup di Level 6.682, 1

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG rontok di sesi pertama perdagangan Selasa, 14 Maret 2023. IHSG menutup sesi di level 6.682,1, atau -1,54 persen di bawah level penutupan Jumat, 10 Maret 2023 (6.786.9).

Per akhir sesi pertama perdagangan hari ini, sebanyak 106 saham menguat, sementara 474 melemah, dan 175 stagnan, dengan nilai transaksi mencapai Rp6,5 triliun, frekuensi trading sebanyak 827.363 kali dan volume trading sebanyak 113,5 juta lot.

“Saham emiten logistik PT Jasa Berdikari Logistics (LAJU) kembali menjadi saham yang paling aktif diperdagangkan di sesi pertama hari ini, dengan frekuensi transaksi mencapai 47,750 kali, disusul BSBK (38,153) dan CUAN (33,954),” dinukil dari tim analis PT Samuel Sekuritas Indonesia, Selasa.

Dari segi volume, saham emiten teknologi GoTo Gojek Tokopedia (GOTO) menjadi yang terbanyak diperdagangkan di sesi pertama hari ini, dengan volume mencapai 22,9 juta lot, disusul BSBK (12,4 juta) dan FREN (3,8 juta).

Tak satu pun indeks sektoral yang menutup sesi pertama hari ini di zona hijau. Sementara itu, indeks sektor transportasi (IDXTRANS) menjadi indeks sektoral yang turun paling dalam di sesi pertama hari ini (-2,77 persen), disusul indeks sektor teknologi (IDXTECHNO) (-2,55 persen) dan indeks sektor consumer siklikal (IDXCYCLIC) (-2,04 persen).

Lima besar top gainer sesi pertama hari ini (berdasarkan persentase kenaikan) antara lain:

- CUAN (+23,5 persen ke Rp655 per saham)

- AYLS (+13,8 persen ke Rp74 per saham)

- FORU (+13,2 persen ke Rp214 per saham)

- SDMU (+12,9 persen ke Rp61 per saham)

- MYTX (+8,7 persen ke Rp62 per saham)

Sementara itu, lima besar top loser sesi pertama hari ini (berdasarkan persentase penurunan) antara lain:

- EMDE (-6,9 persen ke Rp120 per saham)

- BSML (-6,9 persen ke Rp294 per saham)

- GLOB (-6,9 persen ke Rp107 per saham)

- MTWI (-6,9 persen ke Rp107 per saham)

- INPS (-6,9 persen ke Rp188 per saham)

