Naik Lagi, Harga Emas Antam Hari Ini Tembus Rp 1.054.000 per Gram

TEMPO.CO, Jakarta - Harga emas PT Aneka Tambang atau harga emas Antam melanjutkan tren penguatan dalam perdagangan Senin, 13 Maret 2023. Mengacu panel harga di laman logammulia.com, harga komoditas itu naik Rp 5.000 menjadi Rp 1.054.000 per gram.

Sebelumnya pada akhir pekan lalu, harga emas Antam berada di level Rp 1.049.000. Sedangkan per Kamis, 9 Maret 2023, harga emas Antam masih di level Rp 1.024.000 per gram.

Tren kenaikan harga emas Antam sejalan dengan penguatan harga emas dunia dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini seiring pengumuman data pertumbuhan pekerjaan AS untuk Februari yang mengisyaratkan kenaikan suku bunga lebih kecil daripada yang diperkirakan sebelumnya oleh bank sentral Amerika Serikat atau The Fed.

Adapun pada Jumat pekan lalu, 10 Maret 2023, Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan bawah total pekerjaan AS meningkat 311.000 pada Februari. Peningkatan itu terjadi signifikan dari 225.000 pekerjaan baru yang diperkirakan para ekonom. Namun, tidak sebanyak penambahan pada Januari, yakni 504.000 pekerjaan.

Sementar itu, tingkat pengangguran AS naik menjadi 3,6 persen pada Februari. Sebelumnya pada Januari, tingkat pengangguran masih di angka 3,4 persen. Hal itu pun dapat meringankan tugas The Fed untuk menurunkan inflasi di tengah pertumbuhan tenaga kerja dan upah yang terus menguat. Bank sentral mengatakan perlambatan pasar tenaga kerja akan diperlukan untuk mendinginkan inflasi yang terbukti lebih membandel daripada perkiraan.

Sebelumnya, Direktur PT Laba Forexindo juga memprediksi emas akan menguat hari ini. “Emas dunia akan diperdagangkan menguat di rentang US$ 1.848,1 per troy ounce – US$ 1.886,1 per troy ounce," kata Ibrahim dalam keterangan resminya, Ahad, 12 Maret 2023.

Ibrahim memperkirakan harga emas siap terbang dari kisaran pertengahan US$ 1.800, yang sebelumnya harganya tak berubah dalam empat minggu terakhir setelah pertumbuhan pekerjaan Amerika Serikat (AS) untuk Februari. Bank Sentral AS mengisyaratkan kenaikan suku bunga yang lebih kecil dari perkiraan semula. Dia melanjutkan, AS telah menambahkan 311 ribu pekerjaan pada bulan Februari.

