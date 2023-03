Analis Sebut Harga Emas Bakal Dibuka Menguat Senin Besok

TEMPO.CO, Jakarta - Analis dari PT Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi, memprediksi harga emas dibuka menguat pada perdagangan Senin besok, 13 Maret 2023. Dalam penutupan pasar di hari Sabtu, 11 Maret 2023 harga emas dunia di level di US$ 1.868,50 per troyounce.

"Sedangkan untuk perdagangan Senin, emas dunia akan diperdagangkan menguat di rentang US$ 1.848,10 per troyounce – US$ 1.886,10 per troyounce," kata Ibrahim, dalam keterangan resminya, Ahad, 12 Maret 2023.

Ibrahim lantas menyampaikan analisisnya Harga emas diketahui mencapai tertinggi dalam satu bulan pada Jumat, 10 Maret 2023.

X

Menurutnya, harga emas siap terbang dari kisaran pertengahan US$1.800, yang sebelumnya harganya tak berubah dalam empat minggu terakhir setelah pertumbuhan pekerjaan Amerika Serikat (AS) untuk Februari. Bank Sentral AS mengisyaratkan kenaikan suku bunga yang lebih kecil dari perkiraan semula. Dia melanjutkan, AS telah menambahkan 311 ribu pekerjaan pada bulan Februari.

"Angka yang kembali mengalahkan perkiraan, tetapi tidak sebanyak pada bulan Januari, yang dapat meringankan tugas Federal Reserve untuk menurunkan inflasi di tengah tenaga kerja dan upah yang terus-menerus kuat," kata Ibrahim mengutip Departemen Tenaga Kerja AS.

Pertumbuhan bulan lalu, lanjut dia, yang disebut nonfarm payrolls terjadi setelah penambahan 504 ribu pekerjaan pada Januari. .

Lebih lanjut, Ibrahim mengutip The Fed. The Fed mengatakan pelambatan pasar tenaga kerja diperlukan untuk meredakan tekanan inflasi. "Salah satu tantangan terbesar The Fed adalah data ketenagakerjaan yang luar biasa, karena pasar tenaga kerja negara terus mengejutkan para ekonom dengan pertumbuhan luar biasa dari bulan ke bulan," bebernya.

Pilihan Editor: Harga Emas Melonjak, Capai Level Tertinggi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini