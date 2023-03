Berikut Lowongan Kerja di Beberapa BUMN dengan Tenggat Medio Maret 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Mencari pekerjaan dapat menjadi sebuah tantangan, terutama jika Anda memiliki tenggat waktu yang ketat untuk menemukan lowongan kerja baru. Namun, Anda tidak perlu khawatir karena masih banyak perusahaan dan BUMN yang sedang membuka lowongan pekerjaan.

Berikut adalah daftar lowongan kerja BUMN dengan tenggat waktu pertengahan Maret 2023:

1. PT Berdikari

PT Berdikari diketahui merupakan perusahaan yang bergerak di bidang peternakan terintegrasi ayam, sapi, domba, kambing, kerbau dan produk olahannya. Sebagai bagian dari holding BUMN ID Food, Berdikari bertransformasi secara inovatif, kompetitif, dan tumbuh berkelanjutan.

Di tahun 2023, PT Berdikari membuka beberapa posisi lowongan pekerjaan. Beberapa di antaranya, yakni Mobile Developer Officer, Sales DOC officer, Business Analyst Officer, Department Head of Legal, Department Head of Tax, Group Head of GA, Asset and Procurement, Group Head of Ruminant Business.

Adapun persyaratan usia mulai dari 30 sampai 40 tahun. Lowongan ini dibuka hingga 15 Maret 2023. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait lowongan pekerjaan di PT Berdikari, silakan mengeceknya secara langsung melalui tautan https://ptberdikari.co.id/en/karir/

PT Bank Tabungan Negara (Bank BTN)

PT Bank Tabungan Negara, (Persero),Tbk (Bank BTN) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang Perbankan. Tiga produk utamanya, yakni perbankan perseorangan, bisnis, dan syariah.

Pada pertengahan Maret 2023 ini, Bank BTN membuka sejumlah posisi lowongan pekerjaan. Posisi yang diperlukan yaitu Teller Service Staff. Lowongan ini dibuka hingga 10 Maret 2023 dan tersedia di wilayah Pontianak, Mataram, Batam, Makassar, Surabaya, dan Jakarta.

Untuk lebih jelasnya, silakan membuka tautan resmi https://recruitment.btn.co.id/Web/en/ untuk mengetahui seluk beluk dari lowongan pekerjaan yang dibuka oleh PT Bank Tabungan Negara.

PT Sucofindo

Kabar baik bagi Anda yang sedang mencari lowongan kerja di perusahaan BUMN. PT Sucofindo SBU Perdagangan, Industri, dan Kelautan kini tengah membuka lowongan kerja pegawai tidak tetap atau kontrak proyek.

Berdasarkan situsnya terdapat 4 posisi lowongan yang tengah dibuka. Pendaftarannya dibuka sampai tanggal 13 Maret 2023. Dua posisi diantara lowongan kerja adalah Web Developer (fullstack) ini terbuka bagi calon pelamar dengan pendidikan minimal D3 atau S1 jurusan Teknik Informatika/Sistem Informasi.

Ada pula posisi Analyst 2 di SBU Laboratorium, Cibitung. Namun statusnya adalah pegawai tidak tetap (PTT) atau Kontrak Proyek. Selengkapnya lowongan kerja PT Sucofindo bisa dilihat di tautan : https://www.sucofindo.co.id/karir-pt-sucofindo.

