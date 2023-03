Harga Emas Antam Anjlok Rp 12 Ribu

TEMPO.CO, Jakarta - Harga emas PT Aneka Tambang atau emas Antam anjlok ke level Rp 1.020.000 per gram dalam perdagangan hari ini, Rabu, 8 Maret 2023. Sebelumnya dalam perdagangan Selasa, 7 Maret 2023, harga emas antam dalam panel harga di logammulia.com berada di level RP 1.032.000 per gram. Artinya, terjadi penurunan harga senilai Rp 12.000.

Penurunan harga emas Antam sejalan dengan penurunan tajam harga emas berjangka pada akhir perdagangan di AS pada Selasa. Emas berjangka melemah setelah Ketua The Fed Jerome Powell mengeluarkan peringatan bahwa kenaikan suku bunga AS kemungkinan lebih jauh ketimbang ekspektasi.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April di divisi Comex New York Exchange anjlok US$ 34,60 atau 1,87 persen sehingga ditutup di level US$ 1.820 per ons. Hal ini terjadi setelah sempat menyentuh level tertinggi sesi di level US$ 1.856,90 dan terendah di US$ 1.817,40.

Emas berjangka tidak berubah di US$ 1.854,60 pada Senin, 6 Maret 2023, setelah melonjak US$ 14,10 atau 0,77 persen pada Jumat, 3 Maret 2023 dan anjlok US$ 4,90 atau 0,27 persen menjadi US$ 1.840,50 pada Kamis, 2 Maret 2023.

Adapun pada Selasa, 7 Maret 2023, Powel menyebut kemungkinan kenaikan suku bunga lebih agresif karena prioritasnya untuk memulihkan stabilitas harga daripada pekerjaan. “Jika totalitas data menunjukkan pengetatan lebih cepat diperlukan, kami akan siap meningkatkan laju suku bunga,” kata Powel, dikutip dari Antara.

Pernyataan Powel sontak mendorong dolar AS dan meredam harga emas. Sudah ada analis pasar yang memperkirakan kemungkinan kenaikan suku bunga sebesar 50 basis poin pada pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal atau FOMC pada 22 Maret mendatang.

“Sangat menarik bahwa dia membicarakan debat 25 basis poin versus 50 basis poin terbuka,” kata ekonom Adam Button, mengacu pada komentar Powell, dalam sebuah postingan di forum ForexLive. “Ini adalah lampu hijau untuk pendakian (yang lebih besar).”

Berikut rincian harga emas Antam yang berlaku pada hari ini:

0,5 gram: Rp 560.000

1 gram: Rp 1.020.000

2 gram: Rp 1.980.000

3 gram: Rp 2.945.000

5 gram: Rp 4.875.000

10 gram: Rp 9.695.000

25 gram: Rp 24.112.000

50 gram: Rp 48.145.000

100 gram: Rp 96.212.000

250 gram: Rp 240.265.000

500 gram: Rp 480.320.000

1.000 gram: Rp 960.600.000

