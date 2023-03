Samuel Sekuritas: IHSG Ditutup di 6.784,8, Sektor Teknologi di Zona Hijau

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG menyentuh level 6.700an untuk pertama kalinya sejak 22 Februari lalu, dan menutup sesi pertama di level 6.784,8, pada Selasa, 7 Maret 2023. Angka ini -0,32 persen di bawah level penutupan Senin (6.807).

"Per akhir sesi pertama perdagangan hari ini, sebanyak 181 saham menguat, sementara 364 melemah, dan 226 stagnan, dengan nilai transaksi mencapai Rp5 triliun, frekuensi trading sebanyak 688.585 kali dan volume trading sebanyak 101,4 juta lot," dinukil dari tim Analis PT Samuel Sekuritas Indonesia, Selasa siang.

Saham emiten penyedia layanan asuransi Malacca Trust Wulungan Insurance (MTWI) menjadi saham yang paling aktif diperdagangkan di sesi pertama hari ini, dengan frekuensi transaksi mencapai 40,050 kali, disusul PADA (36,758) dan PTMP (20,331).

Dari segi volume, saham emiten teknologi GoTo Gojek Tokopedia (GOTO) menjadi yang terbanyak diperdagangkan di sesi pertama hari ini, dengan volume mencapai 26,5 juta lot, disusul BUMI (4,2 juta) dan BIPI (3,3 juta).

Hanya satu indeks sektoral yang menutup sesi pertama hari ini di zona hijau, yaitu indeks sektor teknologi (IDXTECHNO) (+0.05 persen).

Sementara itu, indeks sektor industri (IDXINDUST) menjadi indeks sektoral yang turun paling dalam di sesi pertama hari ini (-1,37 persen), disusul indeks sektor transportasi (IDXTRANS) (-1,36 persen) dan indeks sektor energi (IDXENERGY) (-1.22 persen).

Lima besar top gainer sesi pertama hari ini (berdasarkan persentase kenaikan) antara lain:

- MTWI (+23,8 persen ke Rp109 per saham)

- IFII (+17,2 persen ke Rp204 per saham)

- UANG (+16,7 persen ke Rp565 per saham)

- PTIS (+13,4 persen ke Rp440 per saham)

- SLIS (+10,7 persen ke Rp206 per saham)