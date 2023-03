Daftar 10 Orang Terkaya di Dunia, Bos Louis Vuitton Bernard Arnault Geser Elon Musk

TEMPO.CO, Jakarta - Memasuki awal bulan Maret 2023, Forbes kembali memperbaharui daftar orang terkaya di dunia lewat Forbes Real Time Billionaires. Meski daftar ini tidak banyak berubah dengan bulan-bulan sebelumnya, namun nilai kekayaan para miliarder ini mengalami banyak perubahan setiap harinya.

Lantas, siapa saja orang terkaya di dunia Maret 2023? Berikut rangkuman informasinya.

1. Bernard Arnault

Orang terkaya di dunia yang pertama adalah Bernard Arnault. Melansir dari Forbes, dia adalah CEO dari perusahaan fashion ternama LVMH atau Moët Hennessy Louis Vuitton.

Chief Executive LVMH Bernard Arnault, yang memiliki sejumlah brand ternama dinobatkan sebagai orang kaya ketiga dunia versi Forbes. Brand seperti Louis Vuitton, Emilio Pucci, Christian Dior, Berluttie merupakan milik pria asal Prancis tersebut. REUTERS/Christian Hartmann

Pria asal Prancis ini mengelola lebih dari 70 brand ternama seperti Louis Vuitton, Christian Dior, Moet & Chandon, Sephora, dan lain sebagainya. Per 3 Februari 2023, total kekayaan bersih Bernard adalah US$ 211,2 miliar dan mengalami kenaikan sebesar US$ 3,1 miliar.

2. Elon Musk

Bos Tesla Inc., Elon Musk, berada di posisi kedua sebagai orang terkaya di dunia. Elon Musk memiliki tiga perusahaan utama yang menjadi sumber kekayaannya, yaitu Tesla, SpaceX, dan Twitter.

Elon Musk yang merupakan pemilik dari perusahaan SpaceX dan Tesla, menempati posisi pertama dalam daftar orang terkaya di dunia tahun 2022 versi Forbes. Ia bahkan baru saja membeli Twitter. Elon Musk kembali menjadi orang terkaya di dunia nomor 1 dengan jumlah kekayaan mencapai US$ 219 miliar. NTB/Carina Johansen via REUTERS

Selain menjalankan perusahaan, pria asal Amerika Serikat ini juga aktif berinvestasi untuk meningkatkan nilai aset dan kekayaannya. Saat ini, kekayaan bersih Elon Musk mencapai sekitar US$ 186,9 miliar dan berkurang sebanyak US$ 7,7 miliar.

3. Jeff Bezos

Jeff Bezos adalah ketua dan pendiri dari perusahaan e-commerce terbesar di dunia, Amazon. Mantan CEO Amazon ini juga memiliki Washington Post dan Blue Origin sebagai sumber kekayaannya.

Jeff Bezos merupakan pendiri sekaligus CEO dari e-commerce Amazon. Ia menempati posisi kedua orang terkaya di dunia tahun 2022 versi Forbes. Selain mendirikan Amazon, Jeff Bezos diketahui memiliki perusahaan lain yakni The Washington Post dan Blue Origin. Total kekayaannya mencapai US$ 171 miliar. REUTERS

Blue Origin merupakan perusahaan kedirgantaraan yang bertujuan untuk mengembangkan roket. Kekayaan bersih Jeff Bezos adalah US$ 115,4 miliar dan berkurang US$ 40 juta.

4. Larry Ellison

Larry Ellison menempati posisi orang terkaya keempat di dunia pada Maret 2023 ini. Larry adalah pendiri sekaligus Chief Technology Officer (CTO) perusahaan perangkat lunak Oracle.

Larry Ellison. pulse2.com

Selain bekerja sebagai salah satu pemimpin di perusahaannya sendiri, Larry Ellison juga merupakan anggota dewan direksi Tesla setelah mengakuisisi 3 juta saham. Kekayaan bersih Larry saat ini sekitar US$ 111,1 miliar dan bertambah US$ 134 Juta.

5. Warren Buffett

Memiliki julukan “Oracle of Omaha”, Warren Buffett adalah salah satu investor paling sukses sepanjang masa. Dia menjalankan investasi Berkshire Hathaway yang memiliki banyak cabang perusahaan.

Warren Buffett menduduki posisi ketiga dalam daftar orang terkaya di dunia versi Forbes dengan kekayaan sebanyak $60,8 miliar. Meski Chairman & CEO Berkshire Hathaway ini merupakan investor dan pengusaha Amerika yang masuk dalam daftar orang terkaya sedunia, tetapi hidupnya selalu penuh dengan kesederhanaan. usatoday.com

Mulai dari perusahaan asuransi Geico, pembuat baterai Duracell, hingga jaringan restoran Dairy Queen. Dikenal sebagai miliarder paling dermawan di dunia, kekayaan bersih Warren adalah US$ 107,1 miliar dan bertambah sekitar US$ 990 juta dari sebelumnya.

