Sandiaga Targetkan 24 Start Up Dalam Negeri Ikuti Program Bekup 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menargetkan sebanyak 24 usaha rintisan (start up) Indonesia mengikuti program Baparekraf for Start Up (Bekup) 2023.

“Pada Bekup 2023 kami targetkan ada 24 start up yang mengikuti inkubasi 3 bulan dengan materi pelatihan komprehensif. Setelah mengikuti pelatihan kami harap akan ada dampak langsung ataupun masyarakat luas,” ujar Sandiaga dalam Kick Off Bekup 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis, 2 Maret 2023.

Sandiaga menyebut, dalam kegiatan ini para peserta diharapkan mampu memanfaatkan ekonomi digital sehingga mampu meningkatkan ekonomi Indonesia melalui program inkubasi yang akan digelar selama tiga bulan dengan berbagai materi pelatihan.

Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kemenparekraf M Neil El Himam menuturkan, dalam program yang juga mengembangkan ekosistem start up di kota-kota di seluruh Indonesia ini, peserta akan mendapatkan materi pembelajaran dengan kurikulum yang teruji, dengan mentor dan ahli yang berpengalaman sehingga kesempatan start up untuk berkembang lebih terbuka lebar.

Neil melanjutkan, sejak tahun 2020 Bekup telah memberikan pelatihan kepada 300 start up dengan tingkat bertahan (average survival rate) menjadi 58 persen.

“Lebih tinggi dari rata-rata start up yang bertahan sekitar 10 persen lebih dari 3 tahun,” ujarnya dalam kesempatan yang sama, .

Menurut Neil, peserta Bekup menunjukkan pertumbuhan pendapatan (revenue) sebesar 256 persen dan pertumbuhan pelanggan sebesar 246 persen dalam kurun waktu 1-2 tahun.

Ke depan, Neil berharap peserta program ini diharapkan mampu berinovasi dengan inovasi dan teknologi memberikan dampak positif, seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sediakan lapangan kerja baru di Indonesia.

Sementara itu, Direktur Tata Kelola Ekonomi Digital Kemenparekraf Yuana Rochma Astuti mengatakan, program ini merupakan salah satu upaya Kemenparekraf dalam mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) ekonomi kreatif menghadapi era kemajuan digital dengan cakap melalui dukungan akses, pendampingan, serta ekosistem.

Adapun program Bekup akan dibuka pada 2-21 Maret 2023, pendataran dapat dilakukan melalui bekup.kemenparekraf.go.id.

