Ekonom Nilai Sektor Keuangan dan Perbankan 2023 Baik, Indeks Kepercayaan Konsumsi di Atas 100

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menilai sektor keuangan Indonesia tahun ini dalam keadaan baik. Ia merujuk pada indeks kepercayaan konsumen di Tanah Air yang angkanya di atas 100.

Ia menjelaskan tingkat kepercayaan konsumen yang baik akan berpengaruh terhadap pertumbuhan investasi. "Kalau investasi bagus, tentu saja akan berdampak pada sektor keuangan perbankan. Ini salah satu hal yang menurut saya 2022 dan 2023 masih bagus," tuturnya dalam konferensi pers secara virtual pada Kamis, 2 Maret 2023.

Kondisi tersebut, menurutnya, semakin diperkuat dengan data yang telah dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ihwal restrukturisasi kredit. OJK menyatakan sisa restrukturisasi kredit saat ini sebesar Rp 400 triliun dari yang sebelumnya mencapai Rp 800 triliun.

Artinya, kata Aviliani, 50 persennya sudah bisa memenuhi kewajiban. Ia menilai langkah ini adalah hal yang positif karena menandakan tidak banyak pelaku ekonomi yang mati. "Karena kalau banyak mati dampaknya akan terjadi PHK besar-besaran," ujarnya.

Di sisi lain, menurutnya level konsumsi dalam negeri akan terus meningkat di tahun politik ini. Peningkatan konsumsi ditopang oleh pembiayaan yang dikeluarkan oleh para partai politik dan calon-calon pemimpin rakyat yang mengikuti Pemilihan Umum 2024.

Hal itu bercermin pada kondisi saat dua kali periode pemilu terakhir. Pada masa itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik yakni 5,01 persen pada 2014 dan 5,02 persen pada 2019.

Kendati demikian, ia mengingatkan pentinya langkah pemerintah dalam memastikan kebijakan yang berkesinambungan sehingga mendukung investor untuk berinvestasi. Menurut dia, pemegang pemerintahan sekanjutnya harus bisa melanjutkan program-program yang ada di Pemerintahan saat ini, sehingga mampu memberikan kepastian bagi investor.

"Orang itu biasanya takut dalam investasi itu karena biasanya kalau sudah mulai ganti presiden policy-nya juga berubah. Ini memang perlu penguatan dalam Bappenas kita," ujarnya.

