IHSG Ditutup Menguat di Level 6.857,4 pada Perdagangan Hari Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG melanjutkan penutupan di zona hijau pada sesi perdagangan hari ini, Kamis 2 Maret 2022 di level 6.857,4.

Penutupan itu menguat 0,19 persen dari penutupan pada perdagangan hari Rabu, 1 Maret 2023 yang berada di level 6.844,9.

Vice President sekaligus Senior Analis Teknikal PT Samuel Sekuritas Indonesia Muhammad Alfatih mengatakan, di akhir sesi perdagangan hari ini, sebanyak 262 saham menguat, sementara 280 melemah, dan 228 stagnan, dengan nilai transaksi mencapai Rp8,2 triliun, frekuensi trading sebanyak 1,07 juta kali dan volume trading sebanyak 151,4 juta lot.

"Saham emiten real estate Wulandari Bangun Laksana (BSBK) kembali menjadi saham yang paling aktif diperdagangkan di sesi perdagangan hari ini, dengan frekuensi transaksi mencapai 88.532 kali, disusul IRSX (36,960) dan GOTO (31,192)," tulis Alfatih dalam keterangannya, Kamis, 2 Maret 2023.

Dari segi volume, saham emiten teknologi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) menjadi yang terbanyak diperdagangkan di sesi pertama hari ini, dengan volume mencapai 27,2 juta lot, disusul BSBK (17,6 juta) dan IRSX (5.4 juta).

Indeks sektor industri (IDXINDUST) menjadi indeks sektoral yang naik paling tinggi di sesi perdagangan hari ini menguat 1,03 persen. Posisi kedua disusul indeks sektor energi (IDXENERGY) menguat 1,01 persen dan indeks sektor konsumer non-siklikal (IDXNONCYC) menguat 0,41 persen.

Sementara itu, indeks sektor transportasi (IDXTRANS) menjadi indeks sektoral yang turun paling dalam di sesi perdagangan hari ini melemah 1,76 persen, disusul indeks sektor industri dasar (IDXBASIC) melemah 1,42 persen dan indeks sektor properti (IDXPROPERT) melemah 0,43 persen.

Berikut lima besar top gainer hari ini (berdasarkan persentase kenaikan):

• JECC (+24,8 persen ke Rp 4.730 per saham)

• PTIS (+21 persen ke Rp 288 per saham)

• FMII (+20.7 persen ke Rp 610 per saham)

• HILL (+12,4 persen ke Rp 1.495 per saham)

• ARGO (+9,8 persen ke Rp 835 per saham)

Sementara itu, lima besar top loser hari ini (berdasarkan persentase penurunan):

• KRYA (-6,9 persen ke Rp 120 per saham)

• MKPI (-6,9 persen ke Rp 26.800 per saham)

• UFOE (-6,9 persen ke Rp 268 per saham)

• ZATA (-6,9 persen ke Rp 67 per saham)

• SINI (-6,9 persen ke Rp 2.420 per saham)

ADE RIDWAN YANDWIPUTRA

Disclaimer: Berita ini merupakan hasil kerja sama dengan PT Samuel Sekuritas Indonesia. Berita ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan pembaca.