Samuel Sekuritas: IHSG Ditutup di Level 6.844,9, Sektor Keuangan Naik Paling Tinggi

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG menutup sesi kedua di level 6.844,9, pada Rabu sore, 1 Maret 2023. Angka ini hanya 0,02 persen lebih tinggi dari angka penutupan Selasa (6,843,2).

Tim analis PT Samuel Sekuritas Indonesia menyatakan sebanyak 234 saham menguat, sementara 302 melemah, dan 238 stagnan, dengan nilai transaksi mencapai Rp10 triliun, frekuensi trading sebanyak 1,1 juta kali dan volume trading sebanyak 169,3 juta lot, di akhir sesi perdagangan.

Saham emiten real estate Wulandari Bangun Laksana (BSBK) menjadi saham yang paling aktif diperdagangkan di sesi perdagangan hari ini, dengan frekuensi transaksi mencapai 65.385 kali, disusul FUTR (46,516) dan GOTO (37,279).

X

Dari segi volume, saham emiten teknologi GoTo Gojek Tokopedia (GOTO) menjadi yang terbanyak diperdagangkan di sesi pertama hari ini, dengan volume mencapai 39,8 juta lot, disusul BSBK (11,4 juta) dan FUTR (6.1 juta).

Indeks sektor keuangan (IDXFINANCE) menjadi indeks sektoral yang naik paling tinggi di sesi perdagangan hari ini (+0,59 persen). Posisi kedua disusul indeks sektor teknologi (IDXTECHNO) (+0,58 persen) dan indeks sektor konsumer siklikal (IDXCYCLIC) (+0,03 persen).

Sementara itu indeks sektor transportasi (IDXTRANS) menjadi indeks sektoral yang turun paling dalam di sesi perdagangan hari ini (-1,70 persen), disusul indeks sektor property (IDXPROPERT) (-0,69 persen) dan indeks sektor konsumer non-siklikal (IDXNONCYC) (-0,69 persen).

Lima besar top gainer hari ini (berdasarkan persentase kenaikan) antara lain:

- FUTR (+34,7 persen ke Rp163 per saham)

- MASA (+24,8 persen ke Rp4.520 per saham)

- AMAN (+24,6 persen ke Rp835 per saham)

- SAPX (+16,6 persen ke Rp875 per saham)

- BUAH (+15,7 persen ke Rp955 per saham)

Sementara itu, lima besar top loser hari ini (berdasarkan persentase penurunan) antara lain:

- TFAS (-6,9 persen ke Rp2.660 per saham)

- BRPT (-6,9 persen ke Rp870 per saham)

- KEJU (-6,9 persen ke Rp1.275 per saham)

- CTBN (-6,9 persen ke Rp1.620 per saham)

- TECH (-6,8 persen ke Rp685 per saham)

Pilihan Editor: IHSG Menghijau di Sesi Pertama, Indeks Sektor Keuangan Paling Melesat

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.