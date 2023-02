BTPN: Mulai Besok Jenius Beri Bunga 3 Persen untuk Tabungan Dolar

TEMPO.CO, Jakarta - Bank digital anak usaha dari Bank BTPN, Jenius, akan memberikan bunga 3 persen per tahun bagi penggunanya yang menabung US$ melalui aplikasinya.

Head of Digital Banking Bank BTPN Irwan Tisnabudi mengatakan mata uang asing atau foreign currency menjadi salah satu fitur andalan Jenius. Dengan fitur ini, pengguna Jenius bisa melakukan transaksi mata uang melalui aplikasi Jenius.

"Yang lebih menarik lagi, mata uang US$ sejak bulan November itu kita kasih bunga 2 persen (per tahun). Nah, ini bocoran sedikit, tipis-tipis aja. Mulai besok jadi 3 persen (per tahun). Jadi, beli dolar aja besok pagi karena bunganya jadi 3 persen," kata Irwan di Menara BTPN, Jakarta, Selasa, 28 Februari 2023.

Dia melanjutkan, pihaknya menilai pengguna Jenis dari fitur foreign currency meningkat. Apalagi sejak negara-negara di dunia mulai mengendurkan pembatasan kegiatan karena pandemi Covid-19.

"Kita lihat Jepang sudah buka dari 10 Oktober, transaksi yen kita meningkat luar biasa. Jadi, kita melihat aktivitas transaksi di Jenius itu terutama foreign currency meningkat sangat-sangat baik," tuturnya.

Sementara itu, Jenius mencatatkan pertumbuhan registered user hampir 20 persen, yaitu 4,4 juta pada akhir 2022 dari 3,7 juta pada 2021. Dana pihak ketiga yang dikelola Jenius juga naik 52 persen menjadi Rp 23,7 triliun. Total kredit yang disalurkan melalui Jenius (Flexi Cash) tercatat Rp 1 triliun. Angka ini tiga kali dari posisi setahun sebelumnya.

