Jokowi Minta Perizinan Kegiatan Besar Dipercepat, Sandiaga Uno: Nanti di Bawah Komando Luhut

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memberi perintah supaya perizinan kegiatan besar dipercepat melalui digitalisasi. Dia menyebut Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang akan memimpin pelaksanaannya.

“Sesuai dengan rapat terbatas, Bapak Presiden memberikan izin untuk mempermudah semua kegiatan, seperti konser kegiatan konser, olahraga, seni dan budaya, musik maupun kegiatan ekonomi kreatif lainnya. Presiden menginginkan digitalisasi yang mengintegrasi seluruh perizinan yang selama ini dirasakan lama,” ujar Sandiaga Uno dalam acara “The Weekly Brief with Sandi Uno” pada Senin, 27 Februari 2023.

Target dari Jokowi untuk acara besar bertaraf internasional adalah izin prinsip keluar 6 bulan sebelum acara, izin teknis keluar 3 bulan sebelum kegiatan, dan izin final paling lambat keluar 45 hari sebelum kegiatan.

“Tentunya ini nanti dibawa komando Bapak Menko Marves. Kita akan mengintegrasikan semua perizinan, baik dari level pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan lintas kementerian atau lembaga, termasuk juga dari teman-teman Polri,” kata Sandiaga.

Alur perizinan event yang telah terstandarisasi dan terdigitalisasi, lanjut dia, akan memudahkan lebih dari 3.000 kegiatan berskala menengah besar yang berpotensi menciptakan pergerakan ekonomi sekitar Rp 170 triliun.

Dia melanjutkan, Kemenparekraf melihat hasil survei Ivendo (Indonesia Event Industry Council) yang menyatakan bahwa pada pascapandemi kegiatan event sudah mulai terlaksana dengan baik. Nilai ekonominya pun mencapai Rp 423 miliar.

“Masih relatif kecil dibandingkan sebelum pandemi Rp 164 triliun per tahun. Tentunya ini juga kami harapkan terus bisa menarik kegiatan event, termasuk Mice (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition),” ujar Sandiaga.

Dia pun mencontohkan kegiatan Mice Asean Tourism Forum atau ATF 2023 yang telah terselenggara dengan sukses di Yogyakarta. Sandiaga menyebut, pihaknya akan menyasar pasar Cina.

“Yang kami targetkan 255.300 orang di target batas atas. Sektor Mice menyumbang sekitar 25 persen dari target tersebut,” tutur dia.

