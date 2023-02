Harga Emas Antam Belum Menguat, Hari Ini di Level Rp 1.012.000 Per Gram

TEMPO.CO, Jakarta - Harga emas PT Aneka Tambang atau emas Antam terpantau stabil di level Rp 1.012.000 per gram pada Minggu, 26 Februari 2023. Tidak ada perubahan harga dibanding perdagangan Sabtu, 25 Februari kemarin. Sementara jika dibandingkan dengan harga pada Jumat, 24 Februari 2023, terjadi penurunan Rp 4.000 dari harga Rp 1.016.000 per gram.

Penurunan harga emas Antam sejalan dengan pelemahan harga emas dunia. “Harga emas melemah empat minggu berturut-turut di tengah meningkatnya ketidakpastian kebijakan moneter AS, dengan pasar lebih banyak isyarat dari pembacaan pengukur inflasi pada pilihan The Fed di kemudian hari,” kata Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi melalui keterangan tertulis, Sabtu, 26 Februari 2023.

Ibrahim menyebut harga emas dunia ditutup di level US$ 1.810,20 per troy ounce dalam perdagangan AS pada Sabtu 25 Februari 2023 pukul 03.30 WIB. Ibrahim juga memprediksi harga emas dunia akan melemah di rentang US$ 1.782,30 hingga US$ 1.857 per troy ounce dalam perdagangan besok Senin, 27 Februari 2023.

Ibrahim mengatakan sebulan lalu ada bisikan di setiap Sudut Wall Street bahwa emas naik menjadi US$ 2.000 per troy ounce. Sekarang, hanya sedikit yang tampak yakin untuk bertahan di level US$ 1.700 yang telah menjadi support logam kuning. Hal ini, kata dia, akan memupus harapan emas kembali ke level terendah di US$ 1.580 pada semester pertama 2023.

Masalah terbaru emas, Ibrahim melanjutkan, datang dalam bentuk inflasi pilihan The Fed, yakni Indeks Pengeluaran Konsumsi Pribadi atau PCE, yang tumbuh 5,4 persen pada tahun berjalan hingga Januari. Hal itu mengalahkan perkiraan untuk bulan tersebut, serta pertumbuhan sebelumnya pada bulan Desember.

Sementara itu, sentimen konsumen AS mencapai level tertinggi 13 bulan pada Februari. “Menurut sebuah survei oleh University of Michigan yang menunjukkan orang Amerika lebih optimis tentang pengeluaran pada saat Fed benar-benar membutuhkan mereka untuk menahan diri,” kata Ibrahim.

Adapun berikut rincian harga emas Antam yang berlaku pada hari ini:

0,5 gr Rp 556.000

1 gr Rp 1.012.000

2 gr Rp 1.964.000

3 gr Rp 2.921.000

5 gr Rp 4.835.000

10 gr Rp 9.615.000

25 gr Rp 23.912.000

50 gr Rp 47.745.000

100 gr Rp 95.412.000

250 gr Rp 238.265.000

500 gr Rp 476.320.000

1.000 gr Rp 952.600.000

