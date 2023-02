IHSG di Zona Hijau di Sesi Pertama, Saham PGE Paling Banyak Diperdagangkan

TEMPO.CO, Jakarta - Tim analis PT Samuel Sekuritas Indonesia mengungkap Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG melanjutkan pergerakan positifnya dan menutup sesi pertama hari ini di zona hijau di akhir pekan ini. Tepatnya di level 6.866,3 atau naik 0,39 persen lebih tinggi dari level penutupan pada Kamis, 23 Februari 2023 di level 6.839,4.

"Per akhir sesi pertama perdagangan hari ini, sebanyak 276 saham menguat, sementara 222 melemah, dan 206 stagnan, dengan nilai transaksi mencapai Rp4,8 triliun, frekuensi trading sebanyak 601.720 kali dan volume trading sebanyak 84,4 juta lot," bunyi analisis PT Semuel Sekuritas Indonesia pada Jumat, 24 Februari 2023.

Saham emiten energi panas bumi yang merupakan anak usaha Pertamina, PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), menjadi saham yang paling aktif diperdagangkan di sesi pertama hari ini. Frekuensi transaksi saham tersebut mencapai 38.032 kali, disusul BSBK (24.793) dan ESSA (24.417).

Sementara dari segi volume, saham emiten teknologi GoTo Gojek Tokopedia (GOTO) menjadi yang terbanyak diperdagangkan di sesi pertama hari ini. Volume saham tersebut mencapai 15,4 juta lot, disusul PGEO (4,4 juta) dan NATO (3,2 juta).

"Indeks sektor teknologi (IDXTECHNO) menjadi indeks sektoral yang naik paling tinggi di sesi pertama hari ini baik 1,24 persen, disusul indeks sektor energi (IDXENERGY) naik 0,81 persen dan indeks sektor transportasi (IDXTRANS) 0,70 persen," katanya.

Sementara itu, indeks sektor kesehatan (IDXHEALTH) menjadi indeks sektoral yang turun paling dalam di sesi pertama hari ini minus 0,2 persen. Disusul indeks sektor properti (IDXPROPERT) minus 0,13 persen dan indeks sektor konsumer non siklikai (IDXNONCYC) minus 0,1 persen.

Hari ini, kata tim analis, bursa saham Indonesia kedatangan pemain besar baru; anak usaha PT Pertamina yang bergerak di sektor panas bumi, Pertamina Geothermal Energy (PGE). Dalam IPO-nya (yang merupakan IPO dengan nilai terbesar kelima sepanjang sejarah di BEI Rp 9,05 triliun)

PGE melepas 10,35 miliar saham (25 persen dari modal ditempatkan dan disetor) ke publik dengan harga penawaran Rp 875 per saham. "Sayangnya, debut PGE di bursa bisa dibilang tidak terlalu bagus. Saham PGE hanya sempat naik ke level Rp 925 per saham sebelum turun kembali dan menutup sesi perdagangan pertamanya di zona merah di level Rp 815 per saham (minus 6,86 persen)," katanya.

Lima besar top gainer sesi pertama hari ini adalah:

- ESSA (+12,6 persen ke Rp 1.070 per saham)

- MYTX (+10 persen ke Rp 55 per saham)

- ROTI (+8,8 persen ke Rp 1.545 per saham)

- SLIS (+7,2 persen ke Rp 193 per saham)

- EAST (+6,7 persen ke Rp 111 per saham)

Lima besar top loser sesi pertama hari ini adalah:

- MOLI (-7 persen ke Rp 186 per saham)

- BATA (-6,9 persen ke Rp 535 per saham)

- INPP (-6,9 persen ke Rp 428 per saham)

- MEDS (-6,9 persen ke Rp 161 per saham)

- TALF (-6,9 persen ke Rp 350 per saham)

