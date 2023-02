AMAR Laporkan Dugaan Pelanggaran HAM Pekerja Cina di IMIP

TEMPO.CO, Jakarta - AMAR Law Firm & Public Interest Law Office (AMAR) melaporkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap tenaga kerja asal Cina di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah. Laporan itu ditujukan ke Komnas HAM.

“AMAR mewakili beberapa pekerja migran dari RRT, salah satunya Mr. X yang hanya sanggup bekerja selama enam bulan karena kesehatan yang menurun akibat buruknya kondisi kerja,” kata Alghiffari Aqsa dari AMAR melalui siaran pers yang diterima Tempo, Kamis, 23 Februari 2023.

AMAR menyebut, para pekerja migran asal Cina itu mengalami banyak derita fisik, psikis, keuangan, dan martabatnya sebagai manusia selama bekerja di wilayah IMIP karena beberapa hal. Antara lain kondisi kerja dan alat pelindung diri yang buruk, menyebabkan penurunan kesehatan seperti gangguan pernapasan, penurunan daya ingat, detak jantung berdetak cepat, dan seterusnya, karena pabrik dipenuhi asap pekat dan sulit bernapas.

Para pekerja juga dipaksa bekerja 12 jam lebih setiap harinya, tanpa hari libur dan hari istirahat para tenaga kerja asal Cina dikurung dalam kawasan IMIP, paspornya ditahan, dan sulit berkomunikasi dengan sekitarnya karena hambatan bahasa.

Jika melakukan kesalahan, meski kecil, para pekerja itu akan mendapat denda pemotongan upah yang berlebihan. Fasilitas medis juga kurang memadai karena hanya tersedia beberapa klinik dengan fasilitas terbatas, sementara para pekerja harus menempuh jarak yang sangat jauh untuk mendapatkan pelayanan medis rumah sakit. Selain itu mereka juga dilarang berserikat dan berkumpul untuk membentuk serikat pekerja bagi para pekerja migran asal Cina.

Menurut AMAR, hak-hak pekerja migran, termasuk pekerja dari Cina di antaranya dilindungi oleh UUD NRI Tahun 1945, UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families yang telah disahkan melalui UU RI Nomor 6 Tahun 2012, International Covenant on Civil and Political Rights yang telah disahkan melalui UU RI Nomor 12 Tahun 2005, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights yang telah disahkan melalui UU RI Nomor 11 Tahun 2005, dan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

“Terdapat banyak kesamaan kondisi buruk dan derita yang juga dialami oleh para pekerja Indonesia di IMIP, termasuk beberapa perkembangan terakhir terjadinya konflik horizontal antara para pekerja di Morowali Utara, karena akar masalahnya adalah kondisi kerja yang buruk dan banyaknya pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi,” ujar AMAR.

Para pekerja migran dari Cina dan pekerja Indonesia juga diduga mengalami dan menyaksikan banyak kecelakaan kerja fatal yang mengakibatkan luka maupun kematian di wilayah IMIP.

Oleh karenanya, AMAR mendorong Komnas HAM RI secara serius menggunakan wewenangnya untuk melakukan pengkajian, penelitian, pemantauan, dan hal lain yang diperlukan terhadap dugaan pelanggaran HAM di wilayah IMIP, baik terhadap tenaga kerja asal Cina maupun tenaga kerja Indonesia.

