BCA Digital Gandeng Rekosistem dan MRT Buka Tempat Tukar Sampah Jadi Poin

TEMPO.CO, Jakarta - Blu by BCA Digital bekerja sama dengan startup pengelola sampah Rekosistem dan MRT Jakarta membuka Waste Station di dekat Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Selatan. Waste Station bisa dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat menyerahkan sampah daur ulang untuk kemudian ditukar dengan poin melalui aplikasi Rekosistem.

Head of MarComm BCA Digital, Duardi Prihandiko menjelaskan kerja sama itu merupakan bagian dari kampanye blu Buat Baik dari BCA Digital. “Jadi inisiatif sustainability dari kami yang fokus ke lingkungan, kita ingin fokusnya juga ke pembuangan sampah,” ujar dia di depan Waste Station Dukuh Atas, Jakarta Selatan, pada Kamis, 23 Februari 2023.

Menururt Duardi, yang dilakukan perusahaan tidak hanya sekadar melalui donasi, tapi perlu adanya platform untuk mengubah perilaku masyarakat. Ditambah lagi semua orang kebanyakan menggunakan aplikasi untuk melakukan apapun, sehingga mencari aplikasi yang mudah yaitu Rekosistem

“Rekosistem adalah oplatformnya memang mempermudah untuk mengelolah sampah. Jadi enggak kita sendiri, bisa setor ke Recosistem dan akan menyalurkan. Jadi kita pikir sih kita harus collab, pertama tentunya adalah first think first membuat Waste Station ini mudah dijangkau,” kata dia.

Kemudian, setelah mudah dijangkau, tentu masyarakat akan mencoba untuk menyetorkan sampahnya, yaitu di dekat Stasiun MRT Dukuh Atas yang memiliki akses mudah. Ditambah lagi Dukuh Atas merupakan wilayah perkantoran, sehingga para pegawai bisa berangkat bekerjsa sambil membawa sampahnya untuk ditukarkan dengan poin atau didonasikan ke Waste Station.

“Jadi bukan sesuatu yang aneh buang sampah, karena sampahnya sudah bersih, bukan sampah basah yang kotor dan bau. Bersih kita bungkus rapih, terus disetor. Jadi Recosistem jadi partner dan kita thank you so much ke MRT juga karena menyediakan tempat diakses orang,” kata Duardi.

CEO Rekosistem Ernest Christian Layman menjalaskan bahwa untuk poin yang ditukarkan masyarakat hitungannya adalah satu banding satu. Misalnya, setiap setoran sampah per kilogramnya dapat 800 poin artinya Rp 800, dan minyak jelantah per kilogram dapat 3.000 poin atau berarti dapat Rp 3.000.

