Siap-Siap, 5 Harga Barang Ini Langganan Naik Menjelang Ramadan

TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang Ramadan, kita tak asing dengan sejumlah kebutuhan pokok yang harganya naik secara bersamaan. Hal itu tak terlepas dari jumlah kebutuhan yang terus meningkat untuk mempersiapkan diri menghadapi aktivitas puasa selama 30 hari mendatang. Barang-barang yang harganya naik umumnya berupa sembako.

Dilansir dari berbagai sumber, berikut adalah harga barang konsumsi yang rutin naik menjelang Ramadan, antara lain:

Telur

Pada Ramadan tahun lalu, harga telur di sejumlah pasar tradisional tercatat mengalami kenaikan harga. Pada awalnya, para pembeli bisa mendapatkan telur dengan harga Rp 20.000 per kilogram. Namun, menjelang Ramadan, harga tersebut meonjak menjadi Rp 26.000. Harga ini berlaku bagi telur ayam ras.

Beras

Ramadan tahun lalu mencatat kenaikan harga beras untu tiap tingkat kualitasnya. Rata-rata harga beras kualitas bawah naik Rp 150 per kg menjadi Rp 10.750 per kg. Harga beras kualitas medium naik Rp150/kg ke Rp11.800/kg. Sementara itu, harga beras kualitas super I naik Rp100 per kg menjadi Rp 13.100 per kg.

Daging

Daging juga menjadi komoditas yang harganya hampir selalu naik jelang Ramadan. Pada tahun lalu, harga daging ayam broiler mengalami kenaikan sekitar Rp 3.000 per kg. Kemudian untuk harga daging sapi mengalami kenaikan sekitar Rp 3.000 hingga Rp 10.000 tergantung pada jenis dagingnya.

Minyak goreng

Rata-rata harga minyak goreng di pasar tradisional naik Rp900/kg dari Rp19.650/kg menjadi Rp20.550/kg pada Ramadan tahun lalu. Harga minyak goreng curah naik Rp700/kg menjadi Rp17.700/kg, Harga minyak goreng kemasan bermerek 2 naik Rp600/kg menjadi Rp21.250/kg. Sedangkan harga minyak goreng kemasan bermerek 1 tetap di harga Rp22.150/kg.

Cabai

Komoditas ini hampir selalu naik setiap menjelang Ramadan. Harga cabai merah pada Ramadan tahun lalu terpantau naik dari Rp 54.450 per kg menjadi Rp 55.250 per kg. Sementara itu, harga cabai merah keriting turun menjadi Rp 54.600 per kg. Harga cabai rawit naik Rp850/kg menjadi Rp58.650/kg. Harga cabai rawit hijau turun Rp 700 per kg menjadi Rp 4 7.450 per kg. Lalu, harga cabai rawit merah turun Rp 500 per kg menjadi Rp 69.300 per kg.

