BCA Masih Tebar Promo Besar-besaran, Beli 1 Dapat 2 Tiket XXI, Waterboom Bali Rp 66 Ribu, hingga Diskon CGV Rp 660 Ribu

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA Masih menebar promo spesial hari ulang tahun (HUT) ke-66. Sejumlah potongan harga dan voucher ditawarkan untuk beragam merek dan produk. Salah satu yang menarik perhatian adalah promo di berbagai tiket hiburan atau entertainment.

"Seru-seruan dengan potongan hingga Rp 660 ribu," tulis BCA, dikutip dari laman resminya pada Rabu, 22 Februari 2023.

Promo ini berlaku sejak 21 Februari kemarin sampai hari ini. Berikut rangkuman Tempo sejumlah promo menarik dalam kategori hiburan.

X

1. XXI

BCA menawarkan promo beli 1 Dapat 2 tiket nonton di Studio Cinema XXI. Promo ini berlaku untuk pengguna Kartu Kredit BCA Visa Batman dan Kartu Kredit BCA Mastercard Lifestyle Platinum (Globe). Maksimum pembelian 1 tiket per kartu sepanjang periode program. Promo ini tidak berlaku dan tidak dapat digabungkan dengan menggunakan Reward BCA.

2. Waterboom Bali

Ada potongan harga tiket masuk Waterboom Bali sebesar Rp 66.000. Promo ini berlaku untuk transaksi pakai Debit BCA dan Kartu Kredit BCA, kecuali BCA smartcash. Potongan harga tersedia khusus untuk pembelian tiket masuk Waterbom Bali jenis tiket dewasa atau anak-anak. Promo tidak dapat digabungkan dengan program diskon lainnya.

Diskon tiket juga tidak berlaku untuk pembelian paket Family dan tidak termasuk biaya-biaya tambahan seperti permainan EuroBungy dan FlowRider, makanan atau minuman, penyewaan loker, handuk, gazebo, atau produk merchandise atau retail.

Pembelian tiket bisa dilakukan di counter tiket Waterbom Bali atau melalui website www.waterbom-bali.com dengan menggunakan kode promo BCA66. Lokasinya berada di Jalan Kartika Plaza, Kuta, Bali.

3. The Premiere

Tersedia promo beli satu gratis 1 tiket nonton di studio The Premiere tertentu. Promo ini berlaku untuk transaksi menggunakan Kartu Kredit BCA Card Platinum Batik, Kartu Kredit BCA Mastercard World, atau Kartu BCA American Express Platinum. Maksimum pembelian 1 tiket per kartu sepanjang periode program. Namun, promo tidak berlaku dan tidak dapat digabungkan dengan menggunakan Reward BCA.

Berikut lokasi studio The Premiere yang menyediakan promo tersebut:

1. Pondak Indah Premiere, Mall Pondok Indah 2, Jakarta

2. Metropole Premiere, Komplek Megaria, Jakarta

3. Senayan City Premiere, Senayan City Mall Lantai 5, Jakarta

4. St. Moritz Premiere, Lippo Mall Puri, Jakarta

5. Living World Premiere, Mall Living World, Lantai 2, Tangerang

6. Ciwalk Premiere, Cihampelas Walk, Bandung

7. Beach Walk Premiere, Kuta Beach Walk, Denpasar

8. Jogja City Premiere, Jogja City Mall, Yogyakarta

9. Lenmarc Premiere, Lenmarc Mall, Surabaya

10. Centre Point Premiere, Centre Point Mall, Medan

11. PIM Premiere, Palembang Indah Mall, Palembang

12. Tentrem Mall Premiere, Tentrem Mall, Semarang

13. Panakkukang Premiere, Mall Panakkukang, Makassar

4. The Heritage Palace

Sementara itu, ada harga spesial tiket masuk The Heritage Palace Rp 66.000. Dengan harga tersebut, Anda bisa mendapatkan bundle tiket terusan ditambah gratis kupon makanan dan minuman di area wisata. Promo ini berlaku untuk 66 transaksi pertama selama periode program. Harga tersebut juga berlaku untuk 1 kali transaksi per user dan per hari. Berlaku untuk pengguna QRIS di myBCA, BCA mobile, atau Sakuku. Alamat lokasi di Jalan Permata Raya Dukuh Sukoharjo, Solo. Nomor telepon: 082233106999.

5. Semarang Zoo

Ada promo beli 4 tiket gratis 1 tiket masuk Semarang Zoo. Promo ini berlaku setiap hari Sabtu dan Minggu. Namun tidak berlaku kelipatan. Penawaran tersebut tersedia bagi pengguna QR BCA di BCA mobile/Sakuku/myBCA atau Debit BCA, Kartu Kedit BCA, dan Flazz.

6. M-Tix

BCA juga menawarkan diskon hingga 66 persen tiket nonton dan voucher popcorn Rp 6.600. Promo ini berlaku Khusus untuk pengguna baru yang melakukan aktivasi Sakuku di aplikasi m.tix. Berlaku untuk pembelian tiket nonton di semua studio Cinema XXI tanpa minimum transaksi dengan bayar pakai Sakuku di aplikasi m.tix. Maksimum diskon Rp25.000. Potongan harga berlaku untuk 1 kali transaksi per user selama periode program. Periode program mulai 21 sampai 26 Februari 2023.

Selain itu ada e-voucher diskon 30 persen. E-voucher akan diterima pada hari yang sama ke menu e-voucher di aplikasi m.tix. Diskon berlaku hingga 2 pekan setelah e-vocher dikirimkan. Berlaku untuk pembelian tiket nonton di semua studio Cinema XXI tanpa minimum transaksi dengan bayar pakai Sakuku di aplikasi m.tix

Lalu, ada e-voucher harga spesial Rp 6.600 Popcorn. E-voucher akan diterima pada hari kerja berikutnya ke menu e-voucher di aplikasi m.tix. Berlaku hingga seminggu setelah dikirimkan. Voucher ini berlaku untuk pembelian tiket nonton di semua studio Cinema XXI tanpa minimum transaksi dengan bayar pakai Sakuku di aplikasi m.tix.

Maksimum 1 kali transaksi per e-vocher dan user m.tix selama periode program. Periode program mulai 21 hingga 23 Februari 2023.

7. CGV

Ada juga diskon hingga Rp 660 ribu untuk pembelian tiket nonton di CGV. Pertama, ada promo beli satu gratis satu tiket untuk periode promo 21-22 Februari 2023. Dapatkan 1 tiket tambahan untuk setiap pembelian 1 Tiket CGV Gold Class atau Velvet. Promo ini tidak berlaku untuk kelipatan transaksi. Promo khusus untuk pembayaran dengan Kartu BCA AMEX Platinum dan Kartu Kredit BCA Mastercard World.

Kedua, ada potongan hingga Rp 660.000 untuk Nonton di Private Box CGV. Periode promo mulai 21 sampai 28 Februari 2023. Potongan Rp 200.000 untuk Nonton di Private Box CGV untuk pembayaran dengan Debit BCA atau QRIS di myBCA, BCA mobile, Sakuku. Promo ini tidak berlaku untuk produk makanan dan minuman.

Potongan Rp 660 ribu juga berlaku untuk tiket nonton di Private Box CGV dengan pembayaran dengan Kartu BCA AMEX Platinum dan Kartu Kredit BCA Mastercard World. Promo tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya.

Ketiga, ada harga spesial combo duo Rp 66 ribu. Periode Promosi mulai 21 sampai 28 Februari 2023. Anda bisa mendapatkan 1 Large Popcorn varian salty atau caramel ditambah 2 medium drink, yaitu softdrink, Milo, Nestea, atau Sjora. Maksimum 2.000 transaksi pertama per hari. Berlaku untuk pembayaran dengan QRIS di myBCA, BCA mobile, dan Sakuku.

RIANI SANUSI PUTRI

Pilihan Editor: Lion Air Tambah 30 Rute Domestik dan Internasional pada Periode Lebaran 2023, Berikut Rinciannya

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini