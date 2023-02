Promo Spesial HUT Ke-66 BCA di McDonald's: Hari Ini Diskon, Besok Cashback

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) menawarkan promo spesial HUT ke-66 salah satunya lewat gerai McDonalds. Pada tanggal 21 Februari ini, promonya berupa Diskon 66 persen minimum transaksi Rp 100.000 dan maksimum diskon juga Rp. 100.000. Meski promo ini hanya berlaku untuk drive thru dan takeaway dengan pembayaran menggunakan Kartu Kredit BCA berlogo BCA Card, pembeli tetap merasa untung banyak dengan adanya promo diskon ini.

Menurut pantauan Tempo pada Selasa 21 Februari 2023, gerai McDonalds cabang Palmerah Barat, Jakarta Barat memang tidak terlalu ramai. Namun, tetap masih ada masyarakat yang berburu diskon dengan promo ini.

“Tadi beli pake Kartu Kredit BCA, gak antri sih, ini belanja habis 154 ribu tapi cuma bayar 52 ribu aja, promonya juga bisa digabung sama promo lainnya di aplikasi McD,” ujar salah satu pembeli pada McDonalds cabang Palmerah Barat.

Promo diskon ini dapat digunakan berkali-kali dengan maksimal potongan Rp 100.000 per transaksi. Dengan tidak ada kuota dan batas waktu per harinya, tentu saja promo ini menjadi best deal bagi masyarakat.

“Tadi aku dateng jam 12-an, lumayan sepi juga sih mungkin karena gak banyak yang pakai Kartu Kredit BCA,” ucap pembeli lainnya.

Ia menuturkan total belanjanya senilai Rp 115 ribu dan hanya membayar Rp 39 ribu saja, “Lumayan untuk makan siang segitu banyak cuma bayar 37 ribu aja,” katanya.

Promo diskon 66 persen di McDonalds ini hanya berlaku hari ini. Besok, 22 Februari 2023 merupakan promo Cashback 66 persen dengan pembayaran menggunakan QRIS pada myBCA, BCA mobile, dan Sakuku.

Promo ini minimum pembeliannya Rp 100.000 dengan maksimum cashback Rp 100.000 untuk setiap transaksi. Cashback ini akan diterima dalam waktu 5 hari kerja ke saldo pengguna dan tidak ada minimal transaksi. Promo ini hanya berlaku di drive thru dan takeaway di seluruh gerai McDonalds Indonesia.

