Heboh Promo HUT ke-66 BCA: Mcdonalds Beri Diskon dan Cashback 66 Persen hingga Buy 1 Get 1 Tiket XXI

TEMPO.CO, Jakarta - Bertepatan pada momen ulang tahunnya yang ke-66, PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) menawarkan sejumlah promo berupa diskon atau harga spesial untuk beragam merek dan produk, mulai dari makanan, fesyen, hiburan, hingga voucher di e-commerce dan retail.

"Nikmati berbagai promo makan-makan, belanja-belanja, sampai dengan nonton-nonton bareng orang kesayangan kamu dari tanggal 21 hingga 22 Februari 2023," tulis BCA, dikutip dari Instagram resminya pada Senin, 20 Februari 2023.

Simak diskon menarik yang telah dirangkum Tempo berikut ini:

1. Mcdonalds

Spesial HUT ke-66 BCA, Mcdonalds tawarkan promo menarik, di antaranya diskon dan cashback 66 persen. Promo Diskon 66 persen ini berlaku hanya pada 21 Februari 2023 dengan minimum transaksi Rp 100.000 dan maksimum diskon juga Rp. 100.000.

Promo ini berlaku untuk drive thru dan take away degan pembayaran menggunakan Kartu Kredit BCA berlogo BCA Card. Sedangkan promo Cashback 66 persen hanya berlaku pada 22 Februari 2023 dengan minimum transaksi dan maksimum cashback sama seperti promo diskon.

Cashback ini akan dikreditkan ke rekening nasabah untuk pengguna BCA mobile dan myBCA atau ke saldo Sakuku untuk pengguna Sakuku maksimal 5 hari kerja setelah tanggal transaksi. Pembayaran untuk promo cashback ini dapat menggunakan QRIS di myBCA, BCA mobile, dan Sakuku.

2. KFC

Promo 6 Ayam Crispy ataupun Original seharga Rp 66.000 menjadi promo spesial yang dikeluarkan KFC dalam rangka HUT ke-66 BCA. Promo ini belaku di outlet KFC dan drive thru seluruh Indonesia dengan take away maupun dine in. Berlaku untuk pembayaran melalui QRIS di myBCA, BCA mobile dan Sakuku pada 21 Februari, dan Kartu Kredit BCA berlogo BCA Card pada 22 Februari 2023.

3. Hokben

Hoka-Hoka Beto menawarkan paket spesial HUT BCA ke-66 dengan menu 2 simple set Teriyaki dan 2 ocha. Promo ini berlaku hingga 22 Februari 2023 dengan maksimum 1x transaksi per hari dan bisa dengan pembayaran melalui Qris, myBCA, BCA mobile, dan Sakuku.

4. Burger King

Sama seperti Hokben yang menawarkan paket spesial Hut ke-66 BCA, Burger King turut menghadirkan paket spesial dengan pilihan paket 2 Cheese Whopper Junior dan Regular Coke, serta Whopper Junior, Chicken Rice, Regular Fries, dan 1 Kit Kat Fusion seharga Rp 66.000.

