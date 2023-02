Toyota Ekspor Perdana Kendaraan Elektrifikasi Kijang Innova Zenix Hybrid

TEMPO.CO, Jakarta - PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) melakukan ekspor perdana kendaraan elektrifikasi Toyota Kijang Innova Zenix.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita turut menghadiri seremoni pelepasan ekspor perdana Kijang Innova Zenix hari ini, Selasa, 21 Februari 2023 di Toyota Plant 3, Karawang, Jawa Barat.

"Kita akan melakukan ekspor perdana sebuah produk elektrifikasi Toyota Kijang Zenix. Ini suatu produk yang saya beritahu ke Presiden, Bapak Presiden duduk di dalam mobil ini dan beliau sangat impress," kata Agus Gumiwang dalam sambutannya, Selasa.

Lebih lanjut, dia menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo pada Kementerian Perindustrian dan Toyota bahwa sampai kapanpun nama Kijang harus tetap ada, apapun itu inovasi produk mobilnya.

Setelah memberikan sambutan, Agus dan jajaran dari Kemenperin dan Toyota bersama-sama melepas ekspor perdana Toyota Kijang Zenix Hybrid.

Berdasarkan pantauan Tempo, ada lima truk yang membawa mobil-mobil tersebut. Kelima truk itu langsung memberangkatkan Toyota Kijang Zenix Hybrid ke negara-negara tujuan.

Adapun 19 negara yang dimaksud tidak jelaskan secara gamblang, namun hanya disebut kontinennya.

"Sekarang kami akan mengekspor ke 19 negara, termasuk di Afrika dan Amerika Latin, dengan ekspor hingga 17 ribu unit per tahun," kata CEO of Asia Region and President of Toyota Motor Asia Pacific Hao Quoc Tien dalam pidatonya, Selasa.

Untuk diketahui 17 ribu unit yang dimaksud adalah target ekspor di 2025 untuk tipe hybrid dan konvensional. Adapun pada 2023, TMMIN menargetkan ekspor Kijang Innova Zenix sebanyak lebih dari 8.000 unit dengan komposisi 30 persen tipe HEV dan 70 persen tipe ICE.

Toyota Kijang Zenix Hybrid dibanderol di harga sekitar Rp 400 juta hingga Rp 600 juta. Berikut adalah harga tipe Kijang Innova Zenix Hybrid:

- Tipe G: Rp 458 juta

- Tipe V: Rp 522,15 juta

- Tipe V Modelista: Rp 532 juta

- Tipe Q TSS: Rp 601,15 juta

- Tipe Q TSS Modelista: Rp 611 juta

Kendaraan elektrifikasi yang dilaunching November 2022 lalu ini memiliki empat mode berkendara, yakni Eco, Normal, Power, dan EV (mode listrik).

AMELIA RAHIMA SARI | TEMPO

