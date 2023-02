Persiapan F1 Powerboat Danau Toba, Sandiaga Uno: Semuanya On The Track

TEMPO.CO, Jakarta - Event F1 Powerboat Danau Toba di Kota Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara akan digelar pada 24 hingga 26 Februari 2023. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan semuanya sudah on the track alias sesuai rencana.

"Update persiapan nonton bareng F1 Powerboat di Danau Toba, kami sudah memasuki tahap akhir dan semua persiapannya sudah optimal dan maksimal. Kami terus koordinasikan dengan beberapa kementerian dan lembaga, semuanya on the track," kata Sandiaga dalam acara 'The Weekly Brief with Sandi Uno', Senin, 20 Februari 2023.

Dia melanjutkan, 20 pembalap dari 10 tim yang berasal dari enam negara juga akan tiba. Sandiaga menilai, para pembalap tersebut siap berkompetisi. Selain itu, F1 Powerboat adalah ajang event sport tourism pertama terbesar di Danau Toba.

"Hari ini kita juga sedang memfasilitasi side visit dari beberapa fan trip untuk meramaikan agar F1 Powerboat ini menjadi sukses. Site visit dan homologasi dari tim F1 Powerboat telah dilakukan. Mereka menilai kelaikan dan kelayakan perairan dan fasilitas pendukung, (ini) sudah dilakukan," ujar Sandiaga.

Terakhir, kata dia, sumber daya manusia (SDM) juga sudah disiapkan. Dia pun berharap SDM tersebut sudah mendapat pelatihan agar siap menerima tamu-tamu dari mancanegara dan nusantara. Lebih lanjut, dia menuturkan harga hotel agak meningkat. Tapi, pihaknya telah memberi panduan agar harganya tidak naik signifikan.

Sementara itu, 180 delegasi F1 Powerboat Danau Toba dari berbagai negara mulai berdatangan di Bandara Soekarno-Hatta. "Total, nantinya jumlah delegasi yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta sekitar 180 delegasi termasuk para pembalap yang tergabung di dalam 10 tim," ujar President Director PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin dalam keterangan tertulis, Senin.

Delegasi tiba pertama kali di Bandara Soekarno-Hatta pada 16 Februari 2023, lalu gelombang kedatangan berikutnya pada 18 - 24 Februari 2023. “Delegasi yang tiba pada 16 Februari di Bandara Soekarno-Hatta, sudah tiba di Bandara Sisingamangaraja XII pada 17 Februari,” ujar Awaluddin.

Dalam menyambut kedatangan para delegasi F1 Powerboat Danau Toba, Sumatera Utara ini, dua bandara AP II siap mendukung F1 Powerboat di Danau Toba. "Bandara Soekarno-Hatta menjadi pintu masuk utama bagi para delegasi untuk kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke Bandara Sisingamangaraja XII di Siborongborong, Tapanuli Utara, (Sumatera Utara) yang berjarak sekitar 30 menit dari venue,” tuturnya.

AMELIA RAHIMA SARI | JONIANSYAH

