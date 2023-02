Besok, Promo Besar-besaran HUT BCA: Sushi Tei Rp 6.600, Diskon Starbucks 66 Persen, hingga Voucher H&M Rp 50 Ribu

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA menebar berbagai promo di hari ulang tahunnya yang ke-66. Bank tersebut menawarkan sejumlah diskon atau harga spesial untuk beragam merek dan produk, mulai dari makanan, fesyen, hiburan, hingga voucher di e-commerce.

"Dapatkan berbagai diskon-diskon enam-enam spesial Hut BCA #CintaKamiBerulang," tulis BCA, dikutip dari laman resminya pada Senin, 20 Februari 2023.

Promo tersebut berlaku mulai dari 21 sampai 22 Februari 2023. Simak diskon menarik yang dihimpun Tempo berikut ini.

1. Subway

X

Dalam hajatan HUT BCA k-66, ada diskon sebesar 66 persen di Subway untuk pembelian sandwich Subway. Promo ini berlaku untuk sandwich ukuran 6"" dengan pilihan varian Tuna Mayo, Chicken Slice, Italian BMT, Roast Beef. Adapun promo diberikan untuk maksimum 2 sandwich per satu kali transaksi.

Promo ini berlaku untuk pembelian dengan menggunakan kartu kredit BCA. Tidak berlaku di Subway cabang Airport Terminal 3 Soekarno Hatta, Airport Juanda Surabaya dan Rest Area Jalan Tol Jakarta Cikampek KM 57. Lokasi outlet Subway dapat dilihat melalui: www.subway.co.id/location/

2. Sushi Tei

Baca Juga: Simak Promo Menguntungkan Suzuki di Pameran IIMS 2023

Selain itu ada promo tebus menu Rp 6.600 yang berlaku di Sushi Tei dan Sushi Tei Cafe. Promo ini berlaku untuk minimum transaksi Rp 350.000 sebelum pajak & servis di Sushi Tei. Sedangkan minimum transaksi Rp 200.000 sebelum pajak & servis di Sushi Tei Cafe.

Promo berlaku untuk satu pilihan menu spesial dengan harga Rp 6.600 sebelum pajak dan service. Berlaku 66 transaksi pertama/hari/outlet dan maksimum satu kali transaksi/hari/user.

Promo bisa didapat saat dine in di seluruh outlet Sushi Tei, juga dine in dan take away di Sushi Tei Cafe. Promo tidak berlaku kelipatan atau split bill dan tak dapat digabung dengan Sushi Tei loyalty program maupun promo lainnya. Berlaku pakai QRIS di myBCA, BCA mobile, Sakuku atau Kartu Kredit BCA Card.

Selanjutnya: List menu yang bisa dipilih...