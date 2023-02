PLN Siap Pasok Listrik Berbasis Energi Baru Terbarukan untuk F1 Powerboat di Danau Toba

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN Darmawan Prasodjo menyatakan pihaknya siap memasok listrik dengan kekuatan andal berbasis energi baru terbarukan (EBT) untuk mendukung ajang F1 Powerboat (F1H2O) di Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara pada 24-26 Februari 2023.

Untuk itu, PLN menyiapkan dua Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) menjadi pasokan utama kelistrikan sebagai wujud komitmen mendukung energi bersih. Selama ajang itu berlangsung, akan dioperasikan PLTMH Hutaraja berkapasitas 2x2,5 megawatt (MW) dan PLTMH Aek Silang 2 berkapasitas 2x5 MW.

"Dua pembangkit baru ini sekaligus menambah bauran EBT di Sumatera Utara yang mencapai 43,47 persen," kata Darmawan dalam keterangan resmi, Selasa, 14 Februari 2023.

Dalam ajang F1 Powerboat ini, PLN juga memasok energi bersih dengan menerapkan skema zero down time (ZDT). Caranya dengan memperkuat dengan jaringan back up 20 kilo Volt (kV). PLN akan memodifikasi jaringan sehingga akan mempermudah pengaturan distribusi listrik dan menjaga kualitas tegangan yang akan dikirim ke Balige.

Darmawan menyebutkan PLN telah menyiapkan pasokan kelistrikan dari pembangkit listrik energi baru terbarukan untuk hajatan akbar ini. "Hal ini membuktikan bahwa PLN siap mendukung pertandingan nasional dan internasional dengan pasokan listrik yang andal dan ramah lingkungan," ujarnya.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Utara Tonny Bellamy menambahkan, pembangunan jaringan utama dan jaringan pendukung telah selesai dilakukan.

