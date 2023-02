Viral Singa Tabrak Mobil di Taman Safari, Sandiaga: Kita Harus Paham Ada Perilaku Cukup Unik

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiago Uno angkat bicara soal singa menabrak mobil pengunjung di Taman Safari Indonesia II Jawa Timur yang viral berkembang luas.

Ia berharap kejadian itu tidak menyurutkan minat wisatawan untuk berwisata ke destinasi wisata berbasis konservasi. Menurut Sandi, pengelola akan tetap memperhatikan keselamatan para wisatawan.

“Habitat singa itu kan di alam. Kita harus memahami bahwa pada suatu kesempatan tertentu, ada perilaku yang cukup unik," ujar Sandiaga dalam acara The Weekly Brief With Sandi Uno di Kantor Kemenparekrat, Senin, 13 Februari 2023. "Kita yang perlu melakukan penyesuaian karena kita sedang berwisata di habitat mereka.”

Meski begitu, Sandi mengingatkan ke pengelola taman wisata untuk menggencarkan sosialisasi dan pemberian informasi yang lebih banyak mengenai hal tersebut. Terutama soal bagaimana pengunjung harus bersikap ketika berada dalam situasi seperti dalam insiden itu.

Sebelumnya diberitakan singa menabrak mobil pengunjung Taman Safari berkembang viral setelah videonya beredar di media sosial. Kejadian tersebut terjadi pada 22 Januari 2023 lalu.

Education Manager Taman Safari II Jatim & Baobab Safari Resort Eko Windarto mengatakan kejadian bermula saat ada singa betina yang memasuki siklus siap kawin. Saat itu juga ada dua pejantan singa bertarung sambil berlari hingga akhirnya menabrak ke mobil pengunjung.

"Yang menyebabkan kaca sein sebelah kiri pecah,” kata Eko melalui siaran pers bertanggal 12 Februari 2023. Kejadian itu divideokan oleh pengunjung dan tersebar viral di media sosial.

Atas kejadian ini, Taman Safari Indonesia mengimbau para pengunjung untuk menaati aturan dan mengikuti arahan petugas.

Namun, pengunjung juga tidak perlu khawatir karena setiap tiket yang masuk sudah termasuk asuransi bagi pengunjung maupun kendaraan. “Tapi jika ada kerusakan kendaraan yang terjadi karena disengaja ataupun ulah pengunjung sendiri, asuransi tidak bisa diklaim,” kata Eko.

