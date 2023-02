Tak Melulu Karena Mafia, Penyebab Harga Beras Kini Masih Tinggi Karena Alasan Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menjelaskan penyebab harga beras terus melonjak meski Perum Bulog telah melakukan impor dan menggelontorkan cadangan beras pemerintah (CBP) melalui operasi pasar. Ia menuturkan kenaikan harga gabah atau beras sebetulnya memiliki siklus tersendiri.

Dalam setahun, ujarnya, ada tiga pola panen yang hampir tak berubah atau ajek. Apabila tidak ada anomali iklim, maka panen raya berlangsung pada Februari hingga Mei, lalu terjadi panen gadu mulai Juni hingga September, dan paceklik pada Oktober sampai Januari tahun berikutnya.

Baca Juga: Gubernur Khofifah Sebut Jawa Timur Bulan Depan Panen Beras 1 Juta Ton Lebih

Produksi terbesar saat panen raya, yakni 60 sampai 65 persen dari produksi nasional. Karena produksi besar, bahkan melebihi kebutuhan konsumsi bulanan sebesar 2,5 juta ton beras, harga gabah atau beras cenderung tertekan.

X

"Sebaliknya, di musim paceklik harga gabah atau beras naik. Dengan memahami itu, bisa dimaklumi saat ini harga masih tinggi," tuturnya saat dihubungi Tempo pada Senin, 13 Februari 2023.

Sementara itu, operasi pasar yang dilakukan Bulog atau dengan nama baru, program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) masih belum efektif dalam menurunkan harga di pasaran. Ia merujuk pada pergerakan harga beras dari Agustus sampai saat ini, di mana Bulog sudah menggelontorkan ratusan ton beras impor.

Sepanjang Agustus hingga Desember 2022, Bulog menggelontorkan beras sekitar 1 juta ton. Kemudian pada Januari 2023 sekitar 164 juta ton. Jumlah tersebut, menurut Khudori, amat besar tetapi faktanya harga masih terus naik.

Ia menilai kondisi itu menandakan dua hal. Pertama, ada kemungkinan pasar memang membutuhkan beras. Artinya, pasokan beras terbatas sehingga beras yang digelontorkan Bulog langsung terserap. Kedua, kemungkinan operasi pasar memang kurang efektif.

Sementara itu, ada dua aspek yang bisa menjadi penyebab tidak efektifnya operasi pasar Bulog ini, yaitu kesalahan instrumen operasi pasar atau kesalahan dalam implementasinya di lapangan.

Khudori menjelaskan operasi pasar adalah subsidi umum, sehingga tidak jelas sasarannya siapa. Artinya, orang miskin maupun kaya boleh membeli beras Bulog. Dalam operasi pasar ini, pedagang dan pengecer juga terlibat. Padahal, keterlibatan pedagang atau pengecer menjadi bagian operasi pasar ini bisa jadi titik masalah karena dia jadi bagian pelaku.

"Apa yang kita baca beberapa hari ini, yang katanya ada mafia dan seterusnya, itu adalah salah satu efek dari keterlibatan pedagang atau pengecer," ujarnya.

Menurutnya, penyimpangan itu terjadi lantaran didorong oleh keinginan mendapatkan margin untung yang besar. Karena, potensi untung dari operasi pasar ini amat besar. Khudori pun menunjukan perhitungan potensi keuntungan dari penyalahgunaan beras Bulog tersebut.

Pedagang besar membeli beras operasi pasar di Bulog seharga Rp 8.300 per kilogram. Pedagang tersebut dibatasi menjual ke pengecer atau downline dengan harga Rp 8.900 per kilogram, sehingga ada margin sebesar Rp 600 per kilogram. Downline tidak boleh menjual di atas harga eceran tertinggi (HET) beras medium, yakni Rp 9.450 sampai 10.250 per kilogram tergantung wilayah.

Padahal, tuturnya, beras Bulog yang digelontorkan dalam operasi pasar ini berkualitas premium, namun diwajibkan dijual sebagai beras dengan harga medium. "Kalau pedagang atau pengecer menjual dengan harga premium, pasar pun akan menyerapnya. Itung sendiri berapa untungnya," kata dia. Adapun HET beras premium sebesar Rp 12.800 sampai 13.600 per kilogram, tergantung wilayah.

"Dengan penjelasan tersebut, buat saya, operasi pasar dari sisi instrumen memang tidak efektif. Karena sebagai operator Bulog menyalurkan lewat pedagang atau pengecer, yang masing-masing mereka itu akan memungut margin keuntungan," ucapnya.

Selain itu, pengawasan terhadap pedagang atau pengecer agar taat pada persyaratan yang dibuat juga sulit. Penyelewengan yang ada menurutnya adalah contoh riil. Karena peluang beras itu laku di konsumen ada, potensi untungnya pun besar. Ditambah, kemungkinan tertangkap aparat kecil karena pengawasan yang relatif lemah.

"Saya tidak berpretensi menyebut mereka ini mafia. Tapi mereka ini memanfaatkan celah atau peluang yang terbuka untuk ambil untung besar," ucapnya. Karena itu, ia menekankan kondisi ini merupakan tugas para otoritas berwenang, terutama Satgas Pangan, untuk memastikan penyelewengan tak terjadi.

Di sisi lain, Khudori menilai langkah Bulog menggandeng pedagang pasar tradisional dan ritel modern juga tidak efektif menurunkan harga. Penyebabnya sama, yakni titik-titik pemasaran itu akan ambil margin untung.

Karena itu, menurutnya, operasi pasar akan efektif apabila Bulog bisa langsung tersalur dan terhubung dengan konsumen akhir. Seperti yang terjadi pada saat masih ada program beras untuk keluarga miskin (Raskin) atau beras sejahtera (Rastra). Saat program itu masih ada, pemerintah bisa mengendalikan harga beras dengan mengucurkan beras tambahan dalam bentuk Raskin atau Rastra hingga ke 15 juta keluarga penerima manfaat. "Itu mendapatkan beras Bulog sebanyak 15 kilogram per bulan dengan menebus Rp1.600 per kilogram," kata Khudori.

Kala itu, Bulog menyalurkan sekitar 253 ribu ton dalam sebulan atau sekitar 10 persen dari kebutuhan konsumsi. Saat paceklik dan harga beras tinggi, pemerintah biasanya menambah Raskin atau Rastra. Sehingga, karena 15 juta rumah tangga penerima beras tersebut tidak berburu beras ke pasar, maka harga beras melandai. Raskin atau Rastra saat itu juga disalurkan tepat waktu sehingga harga beras stabil dan inflasi juga terkendali.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini