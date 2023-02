Pedagang Pasar Sulit Dapat Stok Minyakita dan Minyak Curah, Harganya Melonjak Hingga Rp 17.000 per Liter

TEMPO.CO, Jakarta - Wulandari, 38 tahun, salah satu pedagang Pasar Ceger, Tangerang Selatan kesulitan mendapatkan stok minyak goreng bersubsidi merek Minyakita. Ia mengaku sudah tak menemukan distributor yang menjual minyak tersebut sejak tiga bulan lalu. Kalau pun ada, menurut dia harganya melonjak jauh di atas harga eceran tertinggi Rp 14.000 per liter.

"Terakhir aja harga jualnya udah Rp 15.000 per liter, mana terakhir udah lama banget sekitar dua bulanan lalu," kata dia saat ditemui Tempo di kiosnya di Pasar Ceger, Tangerang Selatan pada Ahad, 12 Februari 2023.

Selain Minyakita, Wulandari mengungkapkan minyak curah kini juga sulit didapatkan. Harganya pun melonjak hingga Rp 17.000 per liter. Dia mengaku mendapatkan pasokan minyak curah dengan harga sekitar Rp 14.000 per kilogram, ditambah harus mengeluarkan biaya angkut dan pengemasan, sehingga tak mungkin menjual dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi atau HET sebesar Rp 14.000 per liter.

X

Di sisi lain, Wulandari mengungkapkan syarat pembelian Minyakita di Pasar Ceger tak berjalan. Tak ada syarat maksimal 2 liter Minyakita dan 10 liter minyak goreng curah seperti yang telah diterapkan oleh Kementerian Perdagangan. Menurutnya, di wilayah Tangerang Selatan, syarat tersebut hanya berjalan di minimarket.

Wulandari juga menyatakan tak pernah ada penyuluhan, surat edaran, maupun pengawasan dari pihak pemerintah, baik itu Kementerian Perdagangan, Satgas Pangan Polri, maupun pemerintah daerah.

"Kalau di pasar sini pembatasan enggak ada sih, enggak berlaku. Enggak ada juga yang ke sini ngawasin. Stoknya juga lebih sering kosong," ucapnya.

Selanjutnya: Ahmad, 36 tahun yang juga pedagang....