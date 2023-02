Harga Saham GOTO Anjlok ke Level Terendah 105, Sepekan Terkoreksi 9,68 Persen

TEMPO.CO, Jakarta - Harga saham PT Gojek Tokopedia Tbk. atau GOTO jeblok hingga 6,25 persen ke level terendah 105 dan mencapai batas auto reject bawah (ARB) pada perdagangan hari Jumat kemarin, 10 Februari 2023. Apa penyebabnya?

Sepanjang Jumat kemarin, harga saham GOTO praktis tak bergerak. Dibuka pada level 105 di pagi hari, harga saham GOTO tercatat anjlok bila dibandingkan sehari sebelumnya di level 112. Kemarin tercatat total frekuensi perdagangan GOTO tercatat sebanyak 12.873 kali dengan volume transaksi 803,64 juta senilai Rp 84,38 miliar.

Selama sepekan, harga saham GOTO terpantau terkoreksi 9,68 persen. Meski di awal pekan harga saham sempat berada di kisaran 124 dan sempat menguat di hari Selasa, 7 Februari 2023, namun sehari kemudian hingga akhir pekan ini, tren harga saham GOTO terus melemah.

Sehari setelah menguat pada Selasa lalu, harga saham GOTO anjlok usai perusahaan mengumumkan jajaran komisaris baru. Langkah ini adalah bagian dari Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diselenggarakan pada 2 Maret 2023.

Agenda yang diusung RUPSLB di antaranya mengajukan perubahan jajaran Dewan Komisaris, Direksi, serta penunjukan Komisaris Independen GoTo yang baru.

Agus Marto diajukan jadi Komisaris GOTO

Lewat keterbukaan informasi perseroan ke Bursa Efek Indonesia (BEI), GoTo akan memperkuat serta memperkaya keberagaman Dewan Komisarisnya. Emiten teknologi ini mengajukan Gubernur Bank Indonesia (BI) 2013-2018 Agus Martowardojo untuk menjabat sebagai Komisaris.

Agus Marto punya pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang perbankan dan keuangan. Sebelumnya, dia menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) tahun 2005-2010, dan Menteri Keuangan RI pada 2010-2013. Tahun 2012, dia mendapat penghargaan sebagai Menteri Keuangan Terbaik se-Asia Pasik dari The Banker.

Lalu ada Marjorie Lao untuk menjabat sebagai Komisaris Independen. Marjorie sebelumnya menjabat sebagai Chief Financial Ocer Lego Group dan sejumlah jabatan kepemimpinan di Cisco Systems, Inc., McKinsey & Company, dan The Procter & Gamble Company. Marjorie juga merupakan anggota Direksi di Logitech dan anggota Dewan Penasihat Eropa di Harvard Business School.

Patrick Sugito Walujo diajukan sebagai