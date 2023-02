Meski Sempat Berkutat di Zona Merah, IHSG Ditutup Hijau Sore Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG berhasil menutup sesi perdagangan sore ini di zona hijau tepatnya di level 6.940.1 (+0,06 persen), Rabu 8 Februari 2023. Padahal, hampir di sepanjang sesi kedua perdagangan, IHSG Berkutat di zona merah.

Masuknya IHSG ke zona hijau pada penutupan perdagangan sore ini karena ada 248 saham menguat, sementara 303 melemah, dan 218 stagnan, dengan nilai transaksi mencapai Rp8,6 triliun, frekuensi trading sebanyak 1,16 juta kali dan volume trading sebanyak 194,1 juta lot.

"Saham emiten pendatang baru di bursa, PT Haloni Jane Tbk (HALO), menjadi saham yang paling aktif diperdagangkan di sesi perdagangan hari ini, dengan frekuensi transaksi mencapai 72,220 kali, disusul VAST (49,516) dan LAJU (30,575)," tulis Tim Riset PT Samuel Sekuritas Indonesia melalui keterangan resminya, Rabu, 8 Februari 2023.

X

Dari segi volume, Tim Samuel Sekuritas melihat, saham emiten teknologi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) menjadi saham yang paling banyak diperdagangkan di sesi perdagangan hari ini, dengan volume mencapai 27,8 juta lot, disusul HALO (9,1 juta) dan IPPE (9 juta).

"Indeks sektor transportasi (IDXTRANS) menjadi indeks sektoral yang naik paling tinggi di sesi perdagangan hari ini (+1.03 persen). Posisi kedua diisi indeks sektor konsumer non-siklikal (IDXNONCYC) (+0,73 persen) dan indeks sektor industri dasar (IDXINDUST) (+0,48 persen)," katanya.

Sementara itu, indeks sektor teknologi (IDXTECHNO) menjadi indeks sektoral yang turun paling dalam di sesi perdagangan hari ini (-0,73 persen), disusul indeks sektor properti (IDXPROPERT) (-0,46 persen) dan indeks sektor energi (IDXENERGY) (-0,34 persen).

Berikut lima besar top gainer hari ini berdasarkan persentase kenaikan:

• ZATA (+31,3 persen ke Rp 88 per saham)

• AHAP (+20,6 persen ke Rp 76 per saham)

• HALO (+17 persen ke Rp 117 per saham)

• LAJU (+13,8 persen ke Rp 173 per saham)

• BCAP (+13,5 persen ke Rp 84 per saham)

Sementara itu, lima besar top loser hari ini berdasarkan persentase penurunan:

• KRYA (-6,9 persen ke Rp 173 per saham)

• ENAK (-6,9 persen ke Rp 1.135 per saham)

• MKPI (-6,8 persen ke Rp 27.400 per saham)

• KOIN (-6,8 persen ke Rp 122 per saham)

• BSBK (-6,7 persen ke Rp 69 per saham)

ADE RIDWAN YANDWIPUTRA

Pilihan Editor: InJourney Prediksi Dampak Ekonomi dari Pergelaran F1 Powerboat Danau Toba Rp 220 Miliar

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.