Konser Dewa 19 Banjir Kritik, Sandiaga: Kami Tak Terlibat Langsung, Tapi Akan Proaktif

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno buka suara menanggapi keluhan masyarakat ihwal konser Dewa 19 yang digelar di Jakarta Internationa Stadium (JIS) pada Sabtu malam, 4 Februari 2023. Meski menganggap konser yang diikuti 70 ribuan penonton tersebut sukses, Sandiaga tidak menampik jika ada keluhan mengenai akses, parkir, dan konektivitas.

“Kami sedang mengumpulkan informasi mengenai ini. Kami memang tidak terlibat langsung, tapi kami akan proaktif menanggapi keluhan yang disampaikan,” ujar Sandiaga dalam The Weekly Brief With Sandi Uno di Kantor Kemenparekraf, Senin, 6 Februari 2023.

Baca: Sandiaga Uno Klaim Kunjungan Wisata Asing Naik 150 Persen

Sandiaga ingin kegiatan-kegiatan di JIS di masa mendatang dapat dikelola dengan lebih terintegrasi. Sehingga, para penikmat konser bisa lebih banyak mendapat kemudahan saat menonton konser.

Terlebih, pihaknya telah memiliki standar baku untuk penyelenggaran event yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Hal tersebut berkaitan dengan crowd control, early warning system, crowd flow, juga yang berkaitan dengan drop off dan parkir.

“Tahun ini menjadi tahun kebangkitan (event konser) yang harus disikapi dengan waspada. Aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan harus diperhatikan,” ujar Sandiaga.

Keluhan terhadap konser Dewa 19 disampaikan seorang penggemar Dewa 19 yang menyebut penyelenggaraan acara besar di JIS sebagai bencana besar. "75.000 penonton bubaran dari stadion tanpa akses transportasi umum massal, tanpa parkir yang layak, bahkan tanpa akses trotoar yang layak. Resep sempurna membuat bencana seperti Kanjuruhan kembali terjadi," cuit @adrian***.

Dia mengatakan dengan desain Indonesia, semua 75.000 orang itu ditumpahkan ke satu titik keluar. Keluar dari stadion langsung disambut jalan tak bertrotoar, akses bus shuttle yang nggak jelas. Dia menyesalkan stadion bagus itu tak dilengkapi infrasruktur pendukung yang baik.

Vice President Corporate Secretary PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Syahrial Syarif tengah mengevaluasi penyelenggaran konser Dewa 19 di Jakarta International Stadium (JIS). Konser yang digelar pada Sabtu, 4 Februari 2023, itu dibanjiri keluhan para netizen.

“Evaluasi secara menyeluruh atas penyelenggaraan konser Dewa 19 segera kami lakukan, termasuk keluhan-keluhan yang timbul,” kata Syahrial saat dikonfirmasi, Ahad, 5 Februari 2023.

Banyak penggemar band legendaris itu menyesal dan kecewa atas konser di JIS, mulai dari akses transportasi umum, kantor parkir hingga audio yang tidak terdengar di tribun atas.

“Hal ini menjadi catatan kami untuk perbaikan,” ujar Vice President Corporate Secretary Jakpro itu.

RIRI RAHAYU | MUTIA YUANTISYA

Baca: Sandiaga: 1.000 Lebih Pelaku Ekonomi Kreatif Ikut ASEAN Tourism Forum 2023 di Yogyakarta

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.