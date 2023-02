Pegadaian Buka Lowongan Kerja di Bidang IT, Simak Persyaratannya

BCA Raih 3 Sertifikasi Internasional, ISO 20000-1:2018, TVRA, dan GCCWA

BCA dianugerahi 3 sertifikat global, yakni ISO 20000:1-2018 terkait service management system of data center dan IT operation management; Threat, Vulnerability and Risk Assessment (TVRA) untuk data center; dan Certified World Class Help Desk dari Global Contact Center World Awards (GCCWA) 2022.