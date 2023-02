Harga Beras Masih Tinggi Lampaui HET Meski Bulog Sudah Operasi Pasar, Dampak ke Inflasi?

TEMPO.CO, Jakarta - Harga beras masih melonjak di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Padahal Perum Bulog sudah menggencarkan operasi pasar.

Berdasarkan pantauan Tempo, rata-rata harga beras medium per hari ini, Ahad, 5 Februari 2023 berada di kisaran Rp 11,000 per kilogram. Sedangkan harga beras premium mencapai lebih dari Rp 13.000 per kilogram. Adapun HET di level konsumen sebesar Rp 9.450 per kilogram.

Menyitir laman Panel Harga Pangan dari Badan Pangan Nasional, harga beras medium per 5 Februari 2023 mencapai Rp 1.740 per kilogram. Harga beras medium tercatat naik 0,69 persen dibandingkan pekan lalu. Sementara itu, harga beras premium mencapai Rp 13.460 per kilogram. Beras premium juga naik sebesar 1,20 persen.

Sedangkan berdasarkan data terakhir di Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, per 3 Februari 2023 harga beras medium mencapai Rp 11.600 per kilogram atau naik 2,65 persen dibandingkan bulan lalu. Adapun beras premium harganya menyentuh angka Rp 13.400 per kilogram atau naik 2,29 persen.

Sementara itu, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional mencatat per 3 Februari 2023 harga beras medium I mencapai Rp 12.950 per kilogram. Kemudian harga beras kualitas medium II sebesar Rp 12.800 per kilogram.

Sedangkan beras kualitas super I mencapai Rp 14.250 per kilogram dan beras kualitas super II sebesar Rp 13.850 per kilogram. Harga beras kualitas bawah juga melonjak di atas HET. Tercatat harga beras kualitas bawah I sebesar Rp 11.800 dan harga beras kualitas bawah II sebesar Rp 11.500.

Berdasarkan data PIHPS, harga beras tertinggi berada di Kalimantan Tengah, yaitu mencapai Rp 17.000 per kilogram. Sedangkan merujuk pada data Kementerian Perdagangan dan Badan Pangan Nasional, harga beras tertinggi berada di Sumatera Barat dengan harga berkisar dari Rp 13.620-Rp 14.083 per kilogram.

