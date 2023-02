Rupiah Naik Seiring Keputusan Kenaikan Suku Bunga the Fed

TEMPO.CO, Jakarta - Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis pagi naik seiring dengan keputusan bank sentral Amerika Serikat (AS), the Federal Reserve atau the Fed, menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin.

Kurs rupiah pada Kamis pagi dibuka meningkat tajam 113 poin atau 0,75 persen ke posisi Rp 14.863 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp 14.975 per dolar AS.

"Hasil rapat FOMC yang menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin dini hari tadi bisa menjadi pemicu penguatan rupiah terhadap dolar AS hari ini," kata pengamat pasar uang Ariston Tjendra saat dihubungi di Jakarta, Kamis, 2 Februari 2023.

Komite Pasar Terbuka Federal atau The Federal Open Market Committee (FOMC) merupakan dewan rapat kebijakan Bank Sentral AS.

The Fed menaikkan suku bunga targetnya sebesar seperempat persentase poin pada Rabu, 1 Februari 2023, namun terus menjanjikan peningkatan berkelanjutan dalam biaya pinjaman sebagai bagian dari pertempuran yang masih belum terselesaikan melawan inflasi.

Keputusan kebijakan The Fed menaikkan suku bunga acuan ke kisaran antara 4,50 persen dan 4,75 persen, sebuah langkah yang diantisipasi secara luas oleh investor dan diisyaratkan oleh the Fed menjelang pertemuan FOMC.

Lebih lanjut Ariston menuturkan, Gubernur the Fed Jerome Powell mengatakan bahwa tekanan inflasi di AS mulai menurun dan situasi ketenagakerjaan di AS juga masih cukup bagus.

"Ini membuka ekspektasi bahwa the Fed akan menerapkan kebijakan pengetatan moneter yang lebih longgar tahun ini," ujarnya.

Pernyataan tersebut juga memberikan kelegaan di pasar keuangan. Indeks saham Asia yang merupakan aset berisiko terlihat menguat pagi ini.

The Fed tidak mengeluarkan proyeksi ekonomi baru dari pembuat kebijakannya pada Rabu tetapi menegaskan kembali komitmennya terhadap target inflasi rata-rata 2,0 persen sebagai bagian dari tinjauan tahunan prinsip-prinsip operasinya.

Ariston memperkirakan rupiah berpeluang menguat ke arah Rp 14.850 per dolar AS dengan potensi resisten di kisaran Rp 15.000 dolar AS.

Pada Rabu, nilai tukar rupiah ditutup menguat 16 poin atau 0,10 persen ke posisi Rp 14.975 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp 14.991 per dolar AS.

