Profil Singkat Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia dan Riwayat Pekerjaannya

TEMPO.CO, Jakarta - Sri Mulyani Indrawati digadang-gadang menjadi calon Gubernur Bank Indonesia atau Gubernur BI, menggantikan Gubernur BI Perry Warjiyo yang akan berakhir masa jabatannya pada Mei 2023.

Menteri Keuangan Republik Indonesia ini memiliki nama lengkap Sri Mulyani Indrawati. Ia lahir di Bandar Lampung pada tanggal 26 Agustus 1962.

Baca: Sri Mulyani, Dulu Dianggap Layak Jadi Presiden Bank Dunia, Kini Masuk Bursa Calon Gubernur BI

X

Sri Mulyani pernah mengenyam pendidikan di SMP Negeri 2 Bandar Lampung, lalu dilanjutkan di SMA Negeri 3 Semarang, dan kemudian menjadi Sarjana Ekonomi lulusan Universitas Indonesia. Sri Mulyani melanjutkan pendidikan di University of lllinois Urbana Champaign, Amerika Serikat untuk gelar Master of Science of Policy Economics dan setelah itu meraih gelar Ph.D in Economics.

Baca: Sri Mulyani, Dulu Dianggap Layak Jadi Presiden Bank Dunia, Kini Masuk Bursa Calon Gubernur BI

Melansir dari laman Kemenkeu, Sri Mulyani merupakan wanita sekaligus orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Sebelumnya dia menjabat Menteri Keuangan, Kabinet Indonesia Bersatu. Ketika ia menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia pada 1 Juni 2010, maka ia pun meninggalkan jabatannya sebagai Menteri Keuangan (2005-2010).

Sri Mulyani sebelumnya dikenal sebagai seorang pengamat ekonomi di Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) sejak Juni 1998.

Dan pada 5 Desember 2005, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani dipindahkan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas menjadi Menteri Keuangan menggantikan Jusuf Anwar.

Kemudian, sejak tahun 2008, ia menjabat sebagai Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian setelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Boediono dilantik menjadi Gubernur BI.

Sri Mulyani pernah dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik Asia pada tahun 2006 oleh Emerging Markets Forum pada 18 September 2006 di IMF-World Bank Group Annual Meetings di Singapura.

Dia juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008 serta wanita paling berpengaruh ke-2 di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober 2007.

Selanjutnya: Sri Mulyani kembali menjadi.....