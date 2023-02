Harga Minyak Dunia Masih Akan Melemah Hari Ini, Analis: Bisa Turun ke USD 73,8

TEMPO.CO, Jakarta - Analis dan komisaris PT Orbi Trade Berjangka, Vandy Cahyadi, memperkirakan harga minyak dunia pada hari ini masih akan melemah di kisaran US$ 73,8 hingga US$ 79 per barel. Harga komoditas itu masih lesu seperti ketika minyak dunia pada pembukaan pasar eropa semalam berada di level level US$ 77,1 per barel.

Dalam analisis hariannya, Vandy menyebutkan turunnya harga minyak kemarin karena optimisme atas data ekonomi yang lebih baik dari perkiraan dari Cina. Hal ini diimbangi oleh kehati-hatian atas pertemuan The Federal Reserve yang akan datang dan aliran minyak mentah Rusia yang melimpah melebihi ekspektasi pemulihan permintaan dari Cina.

"Selain itu ada faktor tambahan dari keputusan produksi OPEC," kata Vandi dalam keterangan tertulis, Rabu, 1 Februari 2023.

Data pemerintah sebelumnya menunjukkan aktivitas bisnis Cina tumbuh lebih dari yang diharapkan pada bulan Januari. Artinya, ada sinyal kuat bahwa ekonomi negara itu berada di jalur pemulihan setelah melonggarkan sebagian besar pembatasan anti-Covid di awal bulan.

Pemulihan ekonomi Cina juga diperkirakan bakal memacu peningkatan permintaan minyak mentah pada tahun 2023. Badan Energi Internasional baru-baru ini memperkirakan bahwa permintaan minyak mentah akan naik ke rekor tertinggi pada tahun 2023 di belakang pemulihan Cina.

Meski begitu, pasar masih mengantisipasi pertemuan bank sentral minggu ini dan kekhawatiran kelebihan pasokan jangka pendek membatasi kenaikan harga minyak dunia. Pasar minyak mentah juga mengalami penurunan tajam dari hari Senin.

Selain itu, ada faktor penguatan dolar AS yang turut membebani pasar minyak mentah, karena investor beralih ke greenback untuk mengantisipasi pertemuan The Fed. Prospek bank sentral pada kebijakan moneter akan diawasi dengan ketat, mengingat tanda-tanda ketahanan ekonomi AS baru-baru ini memberi Fed lebih banyak ruang kepala untuk menaikkan suku bunga.

“Pasar tetap waspada bahwa kenaikan suku bunga lebih lanjut dapat menghalangi permintaan minyak jangka pendek," tutur Vandi.

Adapun The Fed secara luas diperkirakan mengerek suku bunga sebesar 25 basis poin (bps) pada hari Rabu ini. Sementara Bank Sentral Eropa dan Bank of England keduanya diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 50 bps minggu ini.

Sementara itu, panel dari anggota Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) kemungkinan akan merekomendasikan agar kebijakan produksi kelompok itu tidak berubah saat bertemu pada 1 Februari pukul 11.00 GMT, kata delegasi OPEC+ kepada Reuters, Senin. Panel, yang disebut Komite Pemantauan Menteri Bersama (JMMC), dapat meminta pertemuan penuh OPEC+ jika diperlukan.

