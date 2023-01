Terkini: Kaspersky: Waspadai Malware Anubis, Sri Mulyani Belajar dari Kisah Nabi Yusuf

General Manager of SEA di Kaspersky Yeo Siang Tiong menanggapi maraknya pembobolan mobile banking atau m-banking dengan modus undangan nikah digital yang palsu. Namun selain modus itu, ada yang lebih berbahaya yang patut diwaspadai, yaitu serangan dengan malware.

Selanjutnya, ada profil Richard Liu alias Liu Qiangdong yang mendirikan JD.com. JD.ID resmi, anak perusahaan JD.com, baru saja mengumumkan akan menutup operasinya di Indonesia per 31 Maret 2023.

Marak Modus Pembobolan M-Banking, Pakar Siber Sarankan Bank Miliki Verifikasi What You Have

Modus pembobolan M-Banking semakin beragam dan mengkhawatirkan.

