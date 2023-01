Zulhas Janji Harga Minyakita Kembali Rp 14.000 per Liter Pekan Depan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas berjanji pendistribusian minyak goreng Minyakita dan minyak goreng curah sesuai harga eceran tertinggi (HET) dalam waktu satu minggu ke depan.

“Kami akan memastikan pendistribusian dan pemenuhan sesuai harga eceran tertinggi (HET) dalam waktu satu minggu ke depan di seluruh wilayah Indonesia," kata Zulhas melalui keterangannya, Senin 30 Januari 2023.

Selain itu, kata Zulhas, Kemendag akan memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pendistribusian minyak goreng, baik kemasan merek Minyakita maupun curah di pasar rakyat maupun retail modern.

Adapun HET minyak goreng Minyakita di tingkat konsumen sebesar Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kilogram untuk minyak goreng curah. Sementara per 27 Januari 2023, rata-rata harga eceran minyak goreng Rp 14.700 per liter, naik 3,52 persen dari HET tersebut.

Sedangkan minyak goreng kemasan merek Minyakita sebesar Rp 14.700 per liter, naik 5 persen dibandingkan dengan bulan Desember 2022. Harga tersebut lebih tinggi dari HET yang ditetapkan sebesar Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kilogram.

Hal tersebut merespons kelangkaan minyak goreng kemasan sederhana Minyakita selama sepekan terakhir, Kementerian Perdagangan (Kemendag) pun telah memerintahkan produsen untuk menambah suplai minyak goreng kemasan dan curah sebanyak 450 ribu ton per bulan. Penyaluran itu akan dilakukan selama tiga bulan, mulai Februari hingga April 2023.

Sebelumnya, Kemendag menggelar Rapat Evaluasi Pendistribusian Minyak Goreng Rakyat dengan produsen minyak goreng dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi pada Senin 30 Januari kemarin.

