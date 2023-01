Permudah Pembelian Tiket, MRT Jakarta Kembangkan Aplikasi Bersama BCA Digital

TEMPO.CO, Jakarta - PT MRT Jakarta (Perseroda) bersama BCA Digital “blu” berkolaborasi meluncurkan layanan bank as a service (BaaS) di aplikasi MRT-J, Senin 30 Januari 2023.

Direktur Pengembangan Bisnis PT MRT Jakarta (Perseroda) Farchad Mahfud mengatakan, layanan BaaS ini akan mengintegerasikan aplikasi moda transportasi berbasis rel dengan perbankan.

"Kerja sama ini merupakan inovasi terbaru dari PT MRT Jakarta dalam penerapan layanan kepada pelanggan kami. Dengan menghadirkan blu dari dalam aplikasi MRT-J akan mempermudah kebutuhan transaksi perbankan pengguna jasa kami tanpa perlu berpindah aplikasi,” kata Farchad saat meluncurkan program tersebut di Stasiun MRT Blok M BCA, Senin 30 Januari 2023.

Farchad mengatakan, kehadiran teknologi digital, terutama aplikasi, telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Penggunaan aplikasi perbankan di ponsel telah mempermudah pemenuhan kebutuhan transaksi sehari-hari.

"Kerja sama ini merupakan bentuk perluasan akses banking for everyone dan mendukung peningkatan infrastruktur teknologi MRT Jakarta sebagai operator transportasi publik dengan menjadi bagian dari ekosistem blu by BCA Digital," kata Farchad.

Farchad mengatakan, dengan kerjasama tersebut, pelanggan MRT Jakarta dapat melakukan pembelian tiket, melihat jadwal kereta, lokasi stasiun, informasi gerai di stasiun, upcoming event, berita terkini, dan menonton film hanya dalam satu aplikasi.

"Kerja sama ini melengkapi layanan yang sudah dipunyai pada aplikasi MRT-J," kata Farchad.

Farchad juga menyebutkan bahwa melalui kerja sama ini, pihaknya ingin kembali menunjukkan kepada publik bahwa saat menggunakan MRT Jakarta, selain bepergian dengan cara yang aman dan nyaman, masyarakat juga mendapatkan pilihan kemudahan bertransaksi perbankan melalui satu aplikasi, tanpa harus membuka banyak aplikasi dalam satu waktu.

"Kolaborasi antara MRT Jakarta dengan blu memungkinkan pengguna aplikasi MRT-J untuk dapat dengan mudah melakukan kegiatan perbankan di aplikasi MRT-J, mulai dari membuka rekening blu, melakukan linkage akun blu dengan akun MRT-J, dan juga melakukan pembayaran untuk pembelian tiket MRT dengan menggunakan blu secara praktis," katanya.

Adapun fitur-fitur perbankan blu didalam aplikasi MRT-J akan ditambahkan lebih lanjut lagi pada fase pengembangan kolaborasi kedepannya, seperti fitur pembayaran melalui QRIS, transfer, dan transaksi lainnya tanpa harus berpindah aplikasi.

Direktur Utama BCA Digital Lanny Budiati juga menambahkan kerja sama ini merupakan salah satu upaya blu untuk terus memperluas ekosistem digitalnya.

"Dengan terintegrasinya layanan perbankan blu di dalam aplikasi MRT-J, nasabah dapat dengan mudah melakukan kegiatan perbankan di mana saja dan kapan saja. Semoga dengan demikian, blu bisa menjadi sahabat finansial bagi para pengguna MRT-J dalam mencapai financial goals mereka.” katanya.

ADE RIDWAN YANDWIPUTRA

