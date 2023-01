BNI Raih Predikat Bank dengan Layanan Paling Memuaskan

INFO BISNIS – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mendapat penghargaan sebagai bank dengan Kelompok Bank Modal Inti (KBMI) IV terbaik yakni 1St Overall Satisfaction, Loyalty, and Engagement Index di industri perbankan nasional. Penghargaan diberikan oleh Majalah Infobank dan Marketing Research Indonesia (MRI) pada ajang “6th Infobank-MRI Satisfaction, Loyalty, and Engagement with Corporate Reputation Award 2023,” di Shangri-La Hotel Jakarta, Rabu 25 Januari 2023.

Pencapaian ini, menurut Direktur Network & Service BNI Ronny Venir merupakan komitmen BNI dalam memberikan pelayanan terbaik dan solusi digital kepada seluruh nasabah. “BNI akan terus memaksimalkan layanan dengan dukungan infrastruktur informasi dan teknologi yang andal. Tujuan utama kami adalah demi terciptanya kepuasan, loyalitas, dan keterikatan nasabah," ujarnya.

BNI, lanjut Ronny, juga terus mempermudah transaksi bisnis nasabah melalui tiga champion product, yaitu BNIDirect, API Open Banking, dan BNI Mobile Banking.

BNI Direct hadir sebagai solusi terintegrasi untuk layanan payment management, collection management, liquidity management, hingga value chain management untuk mempermudah transaksi dan bisnis, terutama nasabah korporasi. Sementara API Open Banking hadir untuk mempermudah pelaku usaha mengembangkan bisnis digitalnya, dan BNI Mobile Banking menjadi andalan nasabah individu hingga korporasi dalam bertransaksi tanpa batasan tempat dan jeda waktu.

Dalam meraih penghargaan ini, BNI juga dinilai paling berhasil dalam melakukan transformasi digital melalui pengembangan jaringan dan layanan digital serta mampu memenuhi kebutuhan nasabahnya. BNI telah melakukan transformasi digital secara bertahap.

Secara customized, customer experience ini dibangun melalui penyesuaian format outlet BNI berbasis digital dengan menyesuaikan lokasi maupun karakteristik dari outlet itu sendiri.

“BNI tetap mengembangkan jaringan kantor dalam melayani kebutuhan serta menjaga dan meningkatkan kepercayaan nasabah. Interaksi tatap muka masih diperlukan untuk produk yang komprehensif,” kata Ronny.

BNI juga berkomitmen untuk menjangkau para nasabah yang berada di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh outlet, melalui BNI Agen46. Hadir di wilayah-wilayah blankspot dan wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T), BNI Agen46 telah tersebar hampir di seluruh Indonesia.

Menurut Ronny, kemampuan BNI dalam meraih prestasi layanan pada SLE award 2023, tentu saja tidak terlepas dari kontribusi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memberikan layanan maupun dalam menghasilkan produk terbaik.

“Kami terus meningkatkan kompetensi dan capability untuk menghasilkan BNI Hi Movers yang andal dan mampu menghadapi tantangan dan tuntutan di masa kini dan masa yang akan datang,” ujar Ronny.